Dijitalde seviye yükselten ajans; LEVELUP

LEVELUP Ajans Başkanı Onur Yılmaz, günümüzde herkesin ama özellikle KOBİ’lerin dijitalleşmesi gerektiğini vurguluyor.

LEVELUP Ajans Başkanı Onur Yılmaz, 25 müşterisi bulunan LEVELUP’un nihai hedefinin müşterilerini mutlu etmek olduğunu belirterek, “Mutlaka yurtdışına açılmak ve hizmet ihracatı yaparak ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde hedefimiz Avrupa pazarına açılmak” diyor.

Performans ve dijital odaklı pazarlama ajansı LEVELUP, ‘Dijital Pazarlama’ (Google Ads yönetimi, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya reklamları, e-mail ve SMS pazarlama, affiliate pazarlama, medya planlama ve satın alma, analiz ve dönüşüm optimizasyonu), ‘Sosyal Medya’ (sosyal medya yönetimi, monitoring ve kriz iletişimi, influencer marketing), ‘Yazılım ve Tasarım’ (kurumsal kimlik, banner, e-bülten, landing page, kurumsal site, WordPress web tasarımı) hizmetleri sunuyor. Müşterilerine “Let’s LevelUp (Hadi seviyemizi yükseltelim)” diyen ajans; müşterilerinin kar, satış, itibar, marka algısı, markalaşma, fayda/maliyet ve dijitaldeki seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.

“Yeni nesil tam hizmet ajansı; LEVELUP”: Onur Yılmaz, yeni nesil tam hizmet ajansı olduklarını söylüyor: “Butik ruhunu kaybetmemiş, performans odaklı dijital pazarlama ve tasarım ajansıyız. İş modelinizi derinlemesine inceleyerek, ihtiyacınıza uygun çözümler sunarız. Yenilikleri ve gelişen teknolojileri takip eder, verimliliği arttırmak için bu teknolojileri titizlikle uygular, ölçümler ve sürekli olarak geliştiririz. İş takibinde hassas davranır, özveriyle çalışırız. İnternet dünyasındaki tüm hizmetleri aynı çatı altında sunarak, müşterilerimize tek merkezden yönetilen, entegre ve optimize dijital çözümler sağlarız.”

Henüz genç bir ajans olmasına karşın LEVELUP, yaptığı işlerle öne çıkıyor. Ocak 2017’de kurulan ajans, Rönesans Holding bünyesindeki Rönesans Gayrimenkul, Otokoç, TED Koleji, Generali Sigorta, Dağ Mühendislik, Prysmian Grup gibi birçok önemli markaya hizmet veriyor. Yılmaz, hizmet verdikleri diğer projelerden bazılarını ise şöyle sıralıyor: “Ekizler İnşaat’a ait Portekiz Projesi, Günaydın Holding’e ait akıllı yolculuk uygulaması PROGO, İsviçreli oyuncak markası Slimy, Rem Yapı’ya ait Alize Kapadokya Projesi, Rönesans Holding’e ait Rönesans Eğitim Vakfı.”

LEVELUP’un kısa zamandaki hızlı büyümesinin ve başarısının sırrı, Yılmaz’ın 15 yıllık sektör deneyiminde yatıyor. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve ABD’de dijital pazarlama üzerine mikro bir MBA eğitimi alan Yılmaz, ”İnternet üzerinden satış yapmak ve müşteri kazanmak isteyen tüm işletmelere hizmet veriyoruz. Holdingler ve KOBİ düzeyinde birçok müşteri ile çalışıyoruz. Daha önce çoğunluğu e-ticaret odaklı, birçok kurumsal firmada, dijital pazarlama müdürlüğü yaptım. Masanın her iki tarafında bulunduğum için marka tarafıyla empati yapabiliyorum. Bir marka, ajanstan ne bekler, çok iyi biliyorum. Markalar ajanstan optimal (en uygun) ve minimuma yakın bütçelerle kaliteli hizmet bekler” diyor.

Onur Yılmaz, dijital pazarlamanın başlı başına bir uzmanlık alanı olduğunu vurgulayarak, uyarıyor: “Bir marka, dijital pazarlama, sosyal medya ve hatta web tasarımı yapabilmesi için bile alanında uzman bir çalışan veya profesyonel bir ajans hizmetine ihtiyaç duyar. Ancak istihdam edilen kişinin bilgi ve yeteneklerinin ölçülmesi zordur. İyi bir çalışan bulunursa o da ekip kurmak ister. Bu da yüksek maliyet demektir. Bakıldığında bir KOBİ, oluşturulan ekibin mesaisini dolduramaz. Çalışan işten ayrıldığında ise işleri devam ettirmek kolay değildir. İşin devamlılığının sağlanması, daha düşük maliyet, kurumsal ve profesyonel hizmet kalitesi farkı… Bu nedenlerle profesyonel bir dijital ajansla çalışılmasını öneriyorum.”

Tüm dijital pazarlama projelerinde belirlenen bütçe dahilinde en yüksek dönüşümü kazanmayı amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, bunun için bütçeyi arama hacimlerine ve satış hedeflerine göre maksimum sayıda segmentlere böldüklerini söylüyor: “Amacımız gösterim, tıklama, CPC (tıklama basına maliyet) veya form maliyeti değil, gerçekleşen satış-yani yüksek yatırım geri dönüşü (ROI) elde etmektir. Kampanyalar devam ederken satışları takip ederek sürekli bütçe optimizasyonu yaparız. Bizim için ana performans kriteri, satış ve sürekli satış. ”

Altın kurallar: Onur Yılmaz, internet üzerinden müşteri kazanmak ve satış yapmanın altın kurallarını şöyle sıralıyor: “Öncelikle firmanın bir internet sitesi olmalı. İnternet sitesi mobile uyumlu değilse çağın gerisinde kalmış demektir. Çünkü internet sayfası girişlerinin yüzde 55-60’ı mobilden gerçekleştiriliyor. E-ticaret yapan firmanın web sitesinde mutlaka ürünlerin kolayca görülüyor olması gerekir. Örneğin; bizim hizmet verdiğimiz siteler, SEO-arama motoru optimizasyonu uyumlu olduğu için zaman içerisinde Google, Yandex gibi arama motorlarında listelenmeye başlıyor. Markanın istemesi halinde, arama motorlarında daha üst sıralarda listelenmesi için ek hizmet de veriyoruz. Bir başka önemli konu; dijital reklam. Sitenizi otoparkın kıyısında bir dükkan gibi düşünün, dijital reklam ile biz o dükkanı alıp, AVM’nin içerisine yerleştiriyoruz. Biz aynı zamanda sertifikalı bir Google Partner’iyiz. Markaların müşteri kitlesinin Google’da yaptığı aramalarda markayı daha kolay bulabilmesi ve sosyal medyada rastlaması için dijital reklam önemli. TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 rakamlarına göre Türkiye’de, bireylerin yüzde 66.8’i bilgisayar ve internet kullanıyor. 16-74 yaş arası her 4 kişiden biri internetten bir kere alışveriş yapmış. 2016’da internetten en az bir kez alışveriş yapanların oranı 20.9 iken 2017’de bu oran 25.3. Bu da dijitalin ne kadar hızla büyüdüğünün önemli bir göstergesi. Ve insanlar yüzlerce kez telefonlarına bakıyor, sebep ise çoğunlukla sosyal medya.”

Alışılmışın dışında hizmet: Onur Yılmaz, LEVELUP’un genç bir ajans olmasının faydasının markalara alışılmışın dışında hizmet sunmak olduğunu söylüyor: “E-ticaret, dijital pazarlamanın en zor kısmıdır. 2017’den beri sertifikalı Google yetkili ajansıyız. Dijital ve performans odaklı 360 derece tam hizmet ajansıyız. Bir firmanın sosyal medyasını yönettiğinizde o firmayı en iyi siz biliyorsunuz. Sosyal medyada içerik üretebilmek için firmanın DNA’larını bilmek gerekiyor. Sosyal medyada üretilen içerik dijital, konvansiyonel ve halkla ilişkilerde de güzel, iyi ve kaliteli içerik üretmeye vesile oluyor.”

“Bence; marka, algı yönetimidir. Bir markayı tercih ediyorsanız, kendinizle bütünleştiriyorsunuz demektir” diyen Yılmaz, öncelikle markaya iletişim stratejisi çizerek markanın kimliğini oluşturduklarını, sonrasında logosundan, renklerine, iletişim dilinden, nasıl algılanacağına, hangi mecralarda yer alacağına kadar geniş kapsamlı bir yol haritasıyla hizmet sunduklarını dile getiriyor ve uyarıyor: “Operasyonunu yönetemeyecek, günümüzün e-ticaret alışkanlıklarına ayak uyduramayacak, e-ticaret sitesine yeterli trafiği çekmek için bütçe ayıramayacak firmalar e-ticaret yapmamalı. Ürünün e-ticarete uygunluğu çok önemli. Son kullanıcıya dokunan ürünler e-ticarete uygundur. Türkiye’nin e-ticaret dinamiklerine ayak uyduramayan uluslararası markalar Türkiye operasyonlarını kapattı. Bu kadar ölü geminin olduğu denizde yeni bir gemi üretip yola çıkarken çok iyi hesap yapılmalı. Türkiye’de e-ticaret eşittir; ucuza birşeyler almak. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme kilit anahtar kelimeler. İnternetten satış yapmak istiyorsanız, sattığınız ürünü çok iyi bilmeniz ve dijitalleşmeniz gerekiyor. E ticaret olmazsa olmaz değil ama bir firmanın dijitalleşmesi olmazsa olmazdır. Herkes, özellikle KOBİ’ler mutlaka dijitalleşmeli, internet üzerinden kendini tanıtmalı ve yeni müşteriler kazanmak için efor sarf etmeli. Yeni müşteri kazanmanın fayda/maliyeti en yüksek mecrası; dijital. KOBİ’ler mutlaka bir dijital ajansla çalışmalı. ‘Ben dijitalleşeceğim’ diyen bir firmanın dijital pazarlamanın tüm ayaklarını oturtması gerekiyor. Çalışacağınız, dijital ajansın referanslarını arayıp bilgi almak yol gösterici olur, başarı hikayelerini öğrenin, şeffaflık ve düzenli raporlama önemli. ”