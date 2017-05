Dijitalle nakavt eden ajans; Kogital: “Gelecek teknolojiyi yakalayabilenlerin olacaktır”

Türkiye, dijital dünyada hızla ilerleyen bir ülke. Kogital Ajans Ortağı Ozan Konrot, Türkiye’nin dijital haritasını Kogital Ajans’ın hazırladığı “Dijital Türkiye 2016” başlıklı ‘Türkiye Dijital Pazar İstatistikleri’ ile çiziyor: “2016 rakamlarına bakıldığında özellikle mobil kullanımının (yüzde 96 akıllı telefon sahipliği ile) yükselişinin devam ettiği görülüyor. İş dünyasının da dijital yatırımlarını arttıracağı gözleniyor. TÜSİAD’ın yayınladığı Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı Raporu’na göre 2016-2018 yılları arasında şirketlerin dijital pazarlama yatırımlarını yüzde 84’ten yüzde 95’e, e-ticaret yatırımlarını ise yüzde 69’dan yüzde 84’e yükselteceği belirtiliyor.

Dijital reklam harcamaları IAB Türkiye’nin rakamlarına göre geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artmış, video reklamlar ve native reklamlar da büyük artış göstermiş. İlk altı aydaki video reklam yatırımlarında yaklaşık yüzde 50’lik bir artış gözlenmektedir ki aylık online video izleyen kitlenin yüzde 93 olduğu bir manzarada bu rakamın daha da artacağı açıktır.”

Gelişmelere bakıldığında önümüzdeki dönemde mobil ve videonun daha da yükselişe geçeceğinin tahmin edildiğini paylaşan Konrot, “Bunun yanısıra sanal (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) ile nesnelerin interneti (IoT) de dijital pazarlama dünyasında yaygınlaşacak gibi duruyor” diyor.

Bill Gates’in “Eğer işletmeniz internette yoksa gelecekte işletmenizin bir işi olmayacaktır” sözünü anımsatan Ozan Konrot, uyarıyor: “Dünyadaki trendleri takip etmeyi seven Türkiye’deki kullanıcıları yakalayabilmek için markaların dijital yatırımlarını arttırmaları, güncel pazarlama araçlarını kullanmaları gerekiyor. Bunu yapan markaların yatırımlarının geri dönüşü kaçınılmazdır. Gelecek, teknolojiyi yakalayabilenlerin olacaktır.”

“Marka bağımlılık olmalıdır, terk edilemez bir bağımlılık” diyen Konrot, çalıştıkları firma bünyesinde dijitali bilen biri bulunması halinde çok daha entegre projeler ortaya çıkarabileceklerini kaydediyor: “Bir kampanyada tüm ajanslar birbirinin tamamlayıcısıdır. Asıl lider, markadır. Dijital ve geleneksel alan birbirine güç verir, biri eksik olduğunda kampanyanın gücü azalır. Kampanya süresince tüm ajansları koordine edebilecek şirket içinde bir kurumsal yapının olması lazım.”

Kogital Ajans’ın sağlık, mobilya, patent, perakende, inşaat, estetik ve medikal sektörlerine hizmet sunduğunu belirten Konrot, özellikle ülke çapında ve yurtdışında büyümek isteyen firmalarla çalışmayı tercih ettiklerini kaydediyor: “Dijital iletişime yatırım yapması gerektiğine ve kendi işine inanan, bir pazarlama planı olan firmalarla çalışıyoruz. Firmanın kendi işine, pazarlama iletişimine ve dijitale inancı ve saygısı olmalı.”

Dijital iletişimin dinamiği farklı: Kogital Ajans Ortağı Ömer Keçik, “Adını işinden yani pazarlama iletişiminden alan Kogital, müşterilerinin yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) arttırmayı hedefleyen ve bu hedeflere ulaşmak için temel performans göstergeleri (KPI) ile takip edilebilecek stratejiler ve yaratıcı kampanyalar hazırlayan 360° dijital pazarlama iletişimi çözümleri sunan dijital bir ajans. Kogital, hizmet verdiği firmanın dijital alandaki bütün ajans hizmetlerini karşılayabiliyor. Kogital Ajans, ‘strateji, yaratıcılık ve teknoloji, medya planlama ve satın alma, ölçüm ve analitik, sosyal pazarlama, arama pazarlaması, mobil pazarlama, influencer reklamcılığı’ hizmetlerini sunuyor” diye konuşuyor.

Dijital alanda iletişim hizmetlerinin farklı bir dinamiği olduğunu vurgulayan Ömer Keçik, hedef kitlelerin de dijital mecra tüketiminin farklılığına dikkat çekiyor: “Dijitalin yaşam tarzı ve organizmasına uygun yeni ve farklı çalışmalar yapmak gerekiyor. Sırf bu mecrayı göz önünde bulundurarak pazarlama iletişim çalışması yapılmalı.”

“Dijital Türkiye 2016” başlıklı ‘Türkiye Dijital Pazar İstatistikleri’ verilerine dayanarak, “Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranı; masaüstü bilgisayar yüzde 22.9, dizüstü bilgisayar yüzde 36.3, tablet yüzde 29.6, akıllı telefon yüzde 96.9, smart TV (akıllı TV) yüzde 24.6” bilgilerini paylaşıyor. İnsanların internete, en çok mobilden ulaştığını vurgulayan Keçik, uyarıyor: “Dijital pazarlama iletişiminde özellikle mobile uygun çalışmaların hayata geçirilmesi şart. Günümüzde artık her firmanın web sitesi mobile de uyumlu olmalı. Reklam hedefleri ve verdiğimiz iletişim planlarının mobil uyumlu bir yapıda olması önemli.”

Her markanın dijital ve sosyal medya ajansına ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Ömer Keçik, marka etkileşiminde ise tüketicilerin gerek markayı keşfinde gerekse marka hakkında araştırma yaparken arama motorunun ilk sırada yer aldığını anlatıyor. Keçik, marka/ ürün web siteleri, ürün karşılaştırma siteleri ve sosyal medyanın da marka keşfi ve araştırmasında önemini koruduğunu vurguluyor: “Dijital alanda var olmanız firmanızın yaşadığının ve sürekli emek harcadığınızın ve aynı zamanda müşterilerinizin muhatap bulabileceğinin göstergesi. Aslında dijital alan ile vitrininizi sürekli yeniliyorsunuz. Dijital alanda düzenli paylaşım yapan firmaya güvenirsiniz.”

İnsanlara internet üzerinden ulaşmanın en verimli yollarından birinin akıllı telefonlar üzerinden olduğunu aktaran Keçik, “Mobilin artıları çok fazla. Çok daha fazla hedef odaklı reklamlar yapılması mümkün. Hedeflemelerimizi çok daha rahat sağlayabiliyoruz. Akıllı telefonlardan internete erişim kişiselleşmiş bir erişim olduğundan mobilden doğru hedef kitleye ulaşmak daha kolay. Özellikle bütçesini verimli kullanmak zorunda olan firmalar için dijitalde mobil bu nedenle öne çıkıyor” diye konuşuyor.

“Dijitalde yaşayan markalar olun. Dijitale düzenli yatırım yapılmalı” diyen Ömer Keçik, markalaşma yolundaki firmalara mutlaka bir dijital ajansla çalışmalarını ve dijital iletişime bütçe ayırmalarını öneriyor. “Dijitalde biz, ölçülebilir reklamlar yapıyoruz, açık, net, raporlanabilir, hesap verilebilir şekilde çalışıyoruz. Bizim için ölçümlenemeyen başarı, başarı değildir” diyen Keçik, günün sonunda dijital kampanyanın başarısının geri dönüşle ölçüldüğünü söylüyor: “Temelde ölçü; satıştır.”

Yurtdışında firmalara da hizmet verdiklerini aktaran Keçik, kişiye özel reklam çalışması da yaptıklarından sözediyor. Dijitalde sürekli yenilikleri takip ettiklerini söyleyen Keçik, Kogital’in globalleşmeyi hedeflediğini açıklıyor: “Çalıştığımız yurtdışı markaların sayısını artırmak istiyoruz. Globalde ve yerelde müşterilerimizle uzun soluklu çalışmalara imza atmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye dışında 2 farklı ülkede şubeleşmiş olmak istiyoruz.”