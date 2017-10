Mükemmellik yolculuğuna çıkan ajans; MAC iletişim’in mottosu; MACera cesurlar içindir!

Mac iletişim, iş ortaklarının kurumsal kimliklerini yansıtan çalışmalarını ve kurumsal yayınlarını hazırlıyor. Ajans, kurumsal iletişim danışmanlığından içerik yönetmenliğine, tasarımdan sosyal medyaya, yazılı ve görsel iletişimin hemen her noktasında hizmet sunuyor. Müşteri portföyünde birbirinden farklı sektörler bulunan ajans, ağırlıklı olarak madeni yağ, çevre, inşaat, kimya, otomotiv, tıp sektörlerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ajansın mottosunu; “MACera cesurlar içindir!” sözüyle özetleyen MAC iletişim Kurucu Ortak / Yönetici Mehtap Akbaş Çiftci, “Aldığımız projeler ve çekirdek kadromuzla biz butik bir ajansız” diyor. Çiftci, ajansı rakiplerinden ayıran en önemli özelliğinin ise “sualtı” olduğunu söylüyor: “Türkiye’de bu alanda hizmet veren 3-4 kişiden/şirketten biriyiz. Bu anlamda dünyanın ve ülkemizin en iyi sualtı görüntüleme yönetmenlerinden Tahsin Ceylan, sualtı prodüksiyon danışmanımız. Sahip olduğumuz tecrübe ve teknolojik / ekipman altyapımızla iddialıyız. Bugüne kadar pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. Özellikle çevre ve ekoloji bazlı projeler hep odağımız oldu.

Antalya Valiliği, Antalya Deniz Ticaret Odası, Bursa Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Samandağ Kaymakamlığı, Erdek Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası gibi birçok kurum ile ortak projeler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sualtı, MAC iletişim’i kurmadan önce beni en fazla besleyen hobimdi. İnsanın üretkenliğini kamçılayan ve günlük yaşamın stresinden arındıran harika bir uğraş. Ne mutlu ki gelişen zaman içerisinde işim haline geldi. Bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü bir insan işini ne kadar çok severse o kadar sahiplenir.”

Mükemmellik yolculuğuna çıkan ajans: Ajanslar için var olan müşteriyi elde tutabilmenin günümüzde önemli bir başarı olduğuna değinen ve öncelikli hedeflerinin bu olacağına işaret eden Çiftci, şunları ifade ediyor: “Kurumsal yayıncılık ve dijital pazarlama yol haritamızın olmazsa olmazları. Tüm bunların yanında en büyük çıkışımız sualtı prodüksiyon alanında olacak. Bu alanda yeni işbirliklerine sıcak bakıyoruz. Sualtı fotoğrafçılığı ve videoculuğundaki başarımızı markaların başarılı kampanya hedefleri ile bütünleştirmek istiyoruz.

Ayrıca 2.5 yıldan bu yana Türk iş dünyasının en prestijli sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) iletişim ajansıyız. Mükemmellik kavramını yaşamın her alanına yaymak için birlikte projeler üretiyoruz. 3. Kez Avrupa’nın en etkin yönetim kongresi olan Kalite Kongresi’ne hazırlanıyoruz. 3 bine yakın iş insanının katıldığı başarılı bir kongre. MAC iletişim olarak KalDer ile biz de mükemmellik yolculuğuna çıktık diyebiliriz.

Tüm bunların yanı sıra Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) gönüllü iletişim ajansıyız. Belek’te her yıl binlerce yavru deniz kaplumbağasının denizle buluşmasına tanıklık ediyor, görüntülüyoruz. EKAD’ı gönüllülerle buluşturuyor, nesli tehlike altında olan bu türün varlığına dikkat çekiyoruz.”

Mehtap Akbaş Çiftci, çalışacakları iş ortaklarının özellikle topluma, doğaya, sanata, eğitime kısacası yaşama olan katkısını çok önemsediklerini vurguluyor: “Gerçek şu ki artık firmaların değerlerini sadece bilançoları belirlemiyor. Değerleri yaşama sağladıkları katkılarla kıyaslanıyor. Bizim için bu yönüyle öne çıkan bir firma her zaman önceliklidir. Çünkü biliyoruz ki markanın katkı sağladığımız itibarı bizi de başka bir noktaya taşıyacak. Bugüne dek bu konuda hiç yanılmadık.”

Tüketicinin iç görüsünü yakalayan, onun ihtiyaçlarına cevap veren kampanyanın başarılı olduğunu belirten Çiftci, kampanyanın tüketiciye bir şeyler söylemekten çok onu harekete geçirmesi gerektiğini düşünüyor: “Yaratıcı, orijinal, basit, etkileyici ve güvenilir olmak zorunda. Satış odaklı yaklaşmak yerine marka itibarını, sadakatini ve sevgisini artırmalı. Satış nasıl olsa arkadan gelecektir.”

“Marka; reklam ajansı için doğurup, büyüttüğü üstüne titrediği çocuğudur” diyen Çiftci, markanın sürekli evrilen bir değer, herşeyden önce yaşayan bir organizma olarak düşünülmesi gerektiğini kaydediyor: “Beslenmesi gerekir sürekli. Firmalar bu yola çıktıklarında bazen fazlaca aceleci davranabiliyorlar. Oysa ki bu, uzun bir süreç. Öncelikle kararlı olmaları ve vazgeçmemeleri gerekiyor. Özellikle aile şirketlerinde (ki ülkemizin yüzde 98’i bu şekilde) bunu çok yaşıyoruz. Firma sahiplerinin, yöneticileri markalarını ajanslara emanet etmekten imtina etmemeli. Bu ajansın firmayı/ markayı benimseyip, yüceltmesi bakımından önemli.”

Türkiye’de markalaşma ve iletişim çalışmalarının halen daha lüks olarak görüldüğüne dikkat çeken Çiftci, pek çok firmanın ‘kendi çatım altında ben bu işi yaparım’ mantığında olduğunu ifade ediyor: “Oysa ki firmanın itibarını artıracak, müşterinin sadakatini sağlayacak olan bu çalışmaların bütünüdür. Reklam / iletişim ajansı yenilikçi ve farklı bakış açısıyla beklenmedik kazanımlar sağlayabilir markaya.” Çiftci, KOBİ’lere, markalaşmak ve büyümek isteyen işletmelere; işbirliklerinde şeffaf olmalarını öneriyor, bütçe ve zaman yönetiminin taraflarca uzlaşıyla yapılması gerektiğini vurguluyor.

Gazetecilikten emekli olamayan ajans başkanı: Gazeteciliğe 1997’de Bursa’nın yerel televizyon kanalı AS TV’de başlayan, 1998’de aynı medya grubu bünyesinde faaliyet gösteren kentin en fazla tiraja sahip gazetelerinden Bursa 2000’de (şimdiki adıyla Bursa Hâkimiyet) gazetesinin yazı işleri bölümüne geçen Çiftci, 90’lı yılların sonunda gazetecilikte branşlaşma başlayınca ekonomi alanına odaklanır. Sendika muhabirliğinden borsaya, sayfa sekreterliğine pek çok farklı alanda görev yapan Çiftci, 2000-2001 yılları arasında Bursa’nın haftalık ekonomi gazetesi Ekohaber’de çalışır, 2003’te Dünya Gazetesi’ne geçer. Çiftci, “2015 yılı Haziran ayında ise MAC Kurumsal İletişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kuruldu. Biz iletişimciler, genelde kendi isimlerimizi veriyoruz iletişim şirketlerimize. Çünkü en önemli sermayemiz adımız; MAC iletişim’in açılımı da budur. Müşteri portföy haritamız geçen süreç içerisinde oldukça çeşitlendi. İstanbul başta olmak üzere Antalya’dan Hatay’a pek çok müşteriye, kuruma hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz. Basın sektöründe bir söz vardır ‘gazetecilikten emekli olunmaz’ diye. Halen bazı dergi ve gazetelerde ekonomi ve ekoloji üzerine yazılar yazmayı keyifle sürdürüyorum” diye konuşuyor.