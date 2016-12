Müşterilerine özel kesim iletişim hizmeti veren dijital iletişim ajansı; 11digital

Yurtdışı bağlantılı bir firmayla iş ortaklığı görüşmelerinin sürdüğünü belirten Doğrular, “Bu iş ortaklığı ile ajansımızın çapını ve kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Türkiye’de global markalarımıza yaptığımız başarılı işlerimizi diğer ülkelerdeki pazarlara da satmak istiyoruz ve daha farklı sektörlere de açılmak istiyoruz” diyor.

11 digital tam servis bir ‘Dijital İletişim Ajansı.’ Bugün 6 müşteri ve 16 markaya hizmet sunan 11digital, çocuk, genç ve anne/baba hedef kitleli markalar, FMCG, hizmet sektörü, moda, eğitim, sanat, eğlence, online hizmetler, B2B iletişim alanlarındaki firmalara odaklanıyor. 11digital, müşterilerine ağırlıklı olarak sosyal medya yönetimi ve dijital medya planlama hizmeti veriyor.

Reklam ajansları da dahil olmak üzere farklı birçok yerde iş tecrübesi kazanan Müge Doğrular, ofis hayatına kısa bir ara verir ve freelance danışmanlık hizmeti vermeye başlar. Sosyal medya ajanslarının sayısının az olduğu dönemde müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine Nisan 2011’de 11digital’i kuran Doğrular, “Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Şimdi ise 6. yılımıza doğru hızla ilerliyoruz” diyor.

11digital Kurucusu ve Ajans Başkanı Müge Doğrular, şirketi kurduğu dönemde “Logo uğur böceği, ajans da 11digital olsun” diyerek yola çıktığını anlatıyor. 11 sayısının numerolojide denge ve vizyon anlamına geldiğini aktaran Doğrular, 5 yılın sonunda ise uğur böceğini emekliye ayırdıklarını, daha minimal bir logoyla devam ettiklerini söylüyor.

11digital, 2017’de büyümeye devam edecek

11digital’in mottosu; “Tailored Communication.” Doğrular, “Özel kesim bir iletişim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gerekirse bir marka için ekip kuruyoruz, onun ihtiyacına göre kendi yapımızı şekillendirebiliyoruz. Müşterinin sektörünü tanıyor, ona adapte oluyoruz” diyor. 2017’nin herkes için zor başlayacağının aşikar olduğunu vurgulayan Doğrular, yine de umutlu: “Ekonominin gidişatı kötü olmasına rağmen 2016’da gerçekleştirdiğimiz büyümeyi korumak ve 2017’de büyümeye devam etmek istiyoruz. İş ortaklıkları planlarımız da mevcut. Bunun için de çok fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yurtdışı bağlantılı bir firmayla iş ortaklığı görüşmelerimiz halihazırda devam ediyor, 2017’de sonuçlanmasını hedefliyoruz. Bu iş ortaklığıyla ajansımızın çapını ve kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Türkiye’de global markalarımıza yaptığımız başarılı işlerimizi diğer ülkelerdeki pazarlara da satmak istiyoruz ve daha farklı sektörlere de açılmak istiyoruz.”

Müge Doğrular, 5.5 yıldır hizmet veren butik bir ajans olduklarını vurgulayarak, şunları kaydediyor: “Orta çaplı bir ajansız diyebiliriz. Butik hizmet verdiğimiz için özel ilgiyi daha çok seven müşteriler tarafından tercih ediliyoruz. Stratejik planlamayı çok önemsememiz, temeli baştan sağlam atmak istememiz işin en önemli fark yaratan adımı. Butik ajans olmamıza rağmen kurumsal hizmet vermeyi önemsiyor olmamız ikinci farklılaştığımız nokta. Diğer farklı büyüklükteki butik ajanslara göre iş akışlarımız oldukça düzenlidir. Dinamik olmamız da çok önemli. Bizim pazarımız çok değişken, sürekli yeniliklere açık bir pazar. Bunları düzenli takip etmek, adapte olmak ve hızlı dönüşler yapmak oldukça değerli. Sektörümüz halen büyüyor, bizim gibi ajanslar global entegre ajansların çatısı altına giriyor veya farklı iş ortaklıklarıyla daha kapsamlı hizmet vermeye başlıyorlar. Sektörümüzdeki firmaların yeniliklere hızlı adapte olması, hızlı aksiyon alıp kendisini dış etkenlere göre şekillendirebilmesi çok önemli. Rekabetin yüksek olduğu bu pazarda, müşterisi için somut faydalar yaratabilen kazanır.”

“Reklamsız olmaz”: “Marka aslında tüketicinin kafasındaki algıdan ibarettir. O algı kuvvetliyse marka kuvvetlidir” diyen Doğrular, marka yaratmaktan çok markanın başarısını sürdürmeye odaklandıklarını dile getiriyor: “Bizim işimizin temeli markanın vermek istediği mesajları doğru bir şekilde ifade etmek ve doğru kitlelerle buluşturmak. Başarılı olabilmek için de iletişimin devamlı ve sürdürülebilir olması çok önemli. Dijital kanallar kullanılacaksa özellikle sosyal medya özelinde iletişimin ve reklamın 12 ay boyunca devam etmesi gerek. Sosyal medya eskiden ‘bedava reklam’ kanalıydı, artık ‘ne kadar ekmek o kadar köfte!’ Yani reklamsız olmaz, ne kadar reklam bütçen varsa o kadar sonuç alırsın. Kaliteli kreatif iletişim, doğru hedef kitleye hitap ve düzenli reklam başarının sürdürülebilmesi için oldukça önemli. Bunları sağlayabilmek için biz müşterilerimizin çok önemli bir çoğunluğuyla proje bazlı yerine fee bazlı çalışıyoruz. Bunun dışında dijital iletişimde stratejinin güncel tutulması da çok önemli. ”

Müge Doğrular, yürütülen bir kampanyanın başarısına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “Başarının ölçütü her kampanya için farklıdır. Kampanyanın en başından amacın ve başarı kriterlerinin ne olduğu tanımlanmalıdır. Örneğin; spesifik dijital iletişim kampanyalarında, kampanyanın ne kadar kişiye ulaştığı, ulaşılan kişilerin ne kadarının kampanyaya katıldığı veya etkileşime geçtiği, ne kadarının aksiyon aldığı (web sitesini ziyaret etmek, ürün satın almak), kampanya hakkında neler konuşulduğu (olumlu/olumsuz) oldukça önemli kriterler.”

Müge Doğrular, KOBİ’lere, markaya karşı heyecan duyan bir ajansla çalışmalarını şiddetle öneriyor: “Müşterinin çapına ve bütçesine uygun bir ajans olması, referansları önemli. Ancak markalar artık kendi sektörlerinde tecrübeli ajans arayışından vazgeçmeli. Yaratıcı ajans çalışanları yenilikten çok beslenen insanlar! Ve tabii ajansın yaratıcılığı da önemli. Biz müşteri adayı bize brief vermese dahi, onlara neler yapabileceğimizi anlatan sunumlarla gidip yaratıcılığımızı göstermeye çalışıyoruz. Marka ajansta kimlerle çalışacak bu da çok kritik. ‘Sizinle günlük düzeyde muhatap olacak ajans çalışanı kim olacak, bu kişi kime bağlı?’ gibi detayları markalar mutlaka sorgulamalı.”

Müşterilerinin önemli bir çoğunluğunun daha önce yaptıkları işleri görerek ve duyarak geldiklerini anlatan Müge Doğrular, “Biz bütün müşteri adaylarıyla ilgileniyoruz, beraber çalışmasak bile ihtiyaçlarına göre mümkün olan en doğru yönlendirmeyi yapıyoruz. Ürün/hizmete inanmayı önemsiyorum. Şahsen tüm müşterilerimden mutlaka ürün/hizmet satın alırım, hizmet verdiğim müşteriyi daha iyi tanımaya ve ürün/hizmetini deneyimlemeye çalışırım. Neyi sattığımızı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Müşterilerle farklı görüşlerde olabiliriz, profesyonel davranmaya özen gösteriyoruz; ancak tabii tüketiciyi olumsuz etkileyecek nitelikte işlere girmiyoruz. Müşterinin her talebine/fikrine de sıcak bakmayabiliyoruz; örneğin; sosyal medyada takipçi satın almaya karşıyız, doğruluğuna inanmadığımız hizmetleri de önermiyoruz” diye konuşuyor.

Konvansiyonel ve dijital ajanslar entegre çalışmalı: Müge Doğrular, dijital ve konvansiyonel ajansların entegre çalışmasından yana: “Bazı zamanlarda konvansiyenelde başlayan kampanyanın dijital ajansa ulaşması çok zaman alıyor, veya ekipler farklı dillerden konuşabiliyor, zaman kayıpları yaşanabiliyor. O nedenle entegre çalışabilen ajanslar tercih sebebi olabiliyor. Ayrıca artık konvansiyonel ajansların dijitale ayak uydurmaları gerekiyor, müşteriler de mutlaka dijital kanallarıyla entegre olabilecek kurgularla ilerlemek istiyorlar.”