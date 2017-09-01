01 Eylül 2017 Cuma 08:47

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Önümüzdeki 3 yılda Türkiye’deki ilk 5 dijital ajans arasına girmeyi hedefliyor: Diverseffect

“KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür” diyen Diverseffect Ajans Başkanı Coşkun Yeşilbaş, 2017’de KOBİ’leri dijital alanda bilgilendirmek ve onları yönlendirmek için yatırım yapmaya devam edeceklerini söylüyor.