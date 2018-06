Sektörün köklü çınarı, dijital ile geleceğe göz kırpıyor; Emek Ajans

Emek Ajans, hizmet verdiği markalara; reklam, halkla ilişkiler, organizasyon ve medya satın alma, dijital iletişim ve sosyal medya olmak üzere iletişimin her alanında 360 derece hizmet sunan bir pazarlama iletişim ajansı olarak faaliyet gösteriyor. Ajans, uluslararası kurumsal markalar ve Türkiye’deki büyük holdinglerin yanı sıra daha küçük ölçekli işletmelere de ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Sektörde 50 yılı aşkın deneyimiyle proje bazlı birçok farklı çalışmaya da imza atmaya devam eden Emek Ajans, Konica Minolta Türkiye, TAV Technologies, Çelik Motor, KIA, TAM Faktoring, Temsa, Mitsubishi, Çelebi Holding, Teknosa, Keten Grup, Miele, St. Martins Property (Cevahir AVM), Bainbridge Holding, Şengüller, Erkunt Traktör gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok kuruluşun yanı sıra küçük ölçekli işletmelere de hizmet veriyor.

Emek Ajans Başkanı Zeynep Çeltik, önceliklerinin mevcut müşterilerine doğru ve kaliteli hizmeti sunmak olduğunu söylüyor. Çeltik, “Markalarımızın verdiğimiz hizmetler sayesinde elde ettiği başarılar ve büyüme oranları bizim için en büyük başarıdır. Hizmet verdiğimiz markalarımızın başarısı bizim en büyük referansımızdır” diyor. Referanslarla müşteri portföyünü büyüten bir ajans olduklarını vurgulayan Çeltik, bütünleşik bir iletişimin fark yaratacağına inandıklarını dile getiriyor: “Bu yüzden de kendi müşterilerimize 360 derece hizmet sunuyoruz. İlgili birimdeki arkadaşlarımızla birlikte bir strateji geliştirip marka için bir yaklaşım getiriyoruz. Bu nedenle başta kreatif, medya planlama, PR, dijital iletişim, sosyal medya faaliyetleri olmak üzere; pazarlama iletişiminde 360 derece bütünleşik pazarlama fikri ekseninde hizmet vermekteyiz. Efektif medya kullanımlarının başrolde olduğu, PR ve gerilla marketing uygulamalarının yaratıcı kurgularla reklam iletişiminde etkinliğinin arttığı, medya kullanımlarında alternatif yaklaşımların daha çok değerlendiği yeni bir ekosistemde, her biri kendi branşında profesyonel ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler getiriyoruz.”

Müşterilerinin de onayını aldıktan sonra dijital, PR, etkinlik, medya planlama gibi tüm birimleriyle stratejiye uygun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Çeltik, “Tek ajans çatısı altında olduğumuz için de çok daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Bize tek bir hizmet için gelip tam olarak hizmet almaya başlayan çok müşterimiz olmuştur. Örneğin; medya satın almayla başlayıp kreatifi de bize yaptırmak istiyor veya kreatifle başlayıp ‘PR hizmetimiz var mı’ diye soruyor. Yaptığınız işlere güven duydukça diğer alanlar için de zaten size daha çok yaklaşıp fikrinizi öğrenmek istiyor sonra da birlikte çalışmayı talep ediyor. Tüm bu süreç son derece doğal ve kendiliğinden gelişiyor” diye konuşuyor.

Emek Ajans, 360 derece hizmet verdiği müşterilerinin yanı sıra departman bazında da hizmet veriyor. Çeltik, bu noktada da ajansların birbirleri ile koordineli ve uyum içinde çalışabiliyor olmasının önem kazandığına dikkat çekiyor: “Çünkü tüm ajansların tek hedefi hizmet verilen markanın memnuniyeti. Bu noktada da kendimize düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum.”

“Sektörün en eski ve köklü ajanslarından biriyiz”: Zeynep Çeltik, Emek Ajans’ın kuruluş öyküsünü de paylaşıyor: “Emek Ajans 1967 yılında babamız Mustafa Çeltik tarafından kuruldu. TRT’nin radyoya yaptığı yatırımlarla birlikte radyo reklamcılığının reklam verenler tarafından fark edilmeye başladığı yıllar... Henüz reklam iletişiminin yeni yeni önem kazandığı bu yıllarda, iletişim mecrası olarak sadece radyo ve gazete bulunuyor. Reklam ihtiyacı ve radyonun popülaritesinin artması ile radyo en önemli mecra olarak ön plana çıkmaya başlıyor.

Böyle bir dönemde Emek Ajans da radyo reklamları, prodüksiyon ve satın alma ajansı olarak hayata başlıyor. TRT ile beraber radyo mecrasının değer kazanması, etkinliğinin günbegün artması ile ajansımız da etkin ve başarılı işlere imza attı. Belki hatırlayanlar olabilir, o yıllara ait ‘Emek Ajans sunar’, ‘Emek Ajans sundu’ gibi program içerikleri tarafımızdan TRT’ye hazırlanmıştı. 90’ların başında özel TV ve radyoların da yayın hayatına başlaması ile bizler de müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu yeni ve dinamik döneme uyum sağlayarak 360 derece bir ajans konumuna geldik.

Ajansı şu anda kardeşim Selen Çeltik ile birlikte yönetiyoruz. İlk kurulduğu günden bu yana farklı olarak değişen taleplerle birlikte biz de hizmet alanlarımızı genişlettik. İlk kurulduğunda radyo reklam ajansı iken şu anda; kreatif, PR, dijital iletişim, event-organizasyon, medya satın alma gibi tüm hizmetleri veren 360 derece pazarlama iletişimi ekseninde hizmet veren bir ajansız diyebiliriz.”

Emek Ajans’ın sektördeki en eski ve köklü ajanslardan biri olduğunu vurgulayan Zeynep Çeltik, “Biz bu kökümüzden kopmadan çağın getirdiği yeni iletişim biçimlerini takip ediyor ve müşterilerimiz için uygulamaya koyuyoruz. Biz butik bir ajansız. Butik ajans olarak hizmet vermenin tüm avantajlarını müşterilerimize yansıtıyoruz. Müşterilerimizin pazarlama departmanı felsefesiyle çalışıyoruz. Sıcak, samimi bir diyalog, hızlı geri dönüşler, iş planlarının eksiksiz gerçekleşmesi ve ayrıca bu kadar yakın temas ve güven üzerine kurulu çalışma disiplinimizle hizmetin ortaya çıkması konusunda müşterilerimizle rahat ve güvenilir bir süreç yaşıyoruz” açıklamasını yapıyor.

Dijital reklam yatırımları artacak: Zeynep Çeltik, globalleşen dünyada reklam iletişiminin (reklamın her türlü dalı için) markalar için önemine dikkat çekiyor ve sektöre ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Dönemsel olarak yaşanan sıkıntılar olabilir ancak markalar bu dönemlerde de reklam iletişimlerini kesmeden en azından efektif kullanımlarla devam ettirmelidir. Önümüzdeki dönemde özellikle dijital reklam yatırımlarının artacağını öngörüyorum. Birebir ölçülebilen bir mecra olması ayrıca hedef kitle bazlı kırılımların daha reel alınabilmesi nedeniyle dijitalde diğer mecralara oranla daha çok büyüme gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Reklam yatırımlarında önceki seneye oranla bir azalma olacağını sanmıyorum.”

“Başarılı kampanyanın ölçüsü; sonuçtur”: “Marka; bir ürün ya da hizmet hakkında çoğunluğun mutabık kaldığı değerdir” diyen Zeynep Çeltik’e göre başarılı bir kampanyanın ölçüsü ise; sonuç. Çeltik, “Eğer kampanya sonunda firma sunduğu ürün ve hizmet için pazarda bir talep oluşturabilmişse veya markanın itibarına bir katkı sunabilmişse o kampanya başarılıdır. Sektörel ve rekabet ortamlarının iyi analiz edilmesi, hedef kitlenin doğru tespiti, kullanılan dil ve en önemlisi reklam bütçelerinin efektif ve doğru mecralarda harcanıyor olması ‘başarılı kampanya’ hedefinde en önemli adımlardır” diyor.



“Öncelikle kendilerini dinleyen bir ajans seçmelerini öneriyorum”: Zeynep Çeltik, markalaşma sürecindeki KOBİ’lere ve işletmelere şunları öneriyor:

“Öncelikle kendilerini dinleyen bir ajans seçmelerini öneririm. Bizi diğer ajanslardan ayıran en önemli özelliklerimizin başında bu geliyor.



Öte yandan her talebini sorgusuz sualsiz yerine getiren ajanslar yerine, kendi profesyonel tecrübelerine güvenerek farklı yaklaşım sunabilen ajanslarla çalışsınlar.

İhtiyaçlarını, sektörlerini, rekabet ortamlarını objektif değerlendirmelerini, bu değerlendirme sonucunda kendilerine ihtiyaç duydukları hizmeti en efektif şekilde verebilecek, içerik ve maliyet konusunda kendilerine yaklaşabilen, kendilerini anlayan ve bu noktada kendileri ile beraber yol almaya hazır bir ajans ile yola çıkmalarını öneririm.

Tecrübenin ve bilginin paylaşıldığı, karşılıklı diyaloğun samimi ve güven endeksi üzerinde geliştiği reklam veren-ajans ilişkileri her zaman verimli ve keyifli çalışma ortamlarını yaratmaktadır.”