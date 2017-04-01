Tek tıkla startup ve KOBİ’lerin hizmetinde; Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital
Piar İletişim, startup ve KOBİ’lerin hızla artan iletişim ihtiyaçlarına anında, güvenilir ve profesyonel bir çözüm sunmak üzere Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital’i açtı.
Piar İletişim Ajans Başkanı Selin Batı Oran; Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital’in, 360 derece pazarlama iletişimi hizmetleri sunan Piar İletişim tarafından açıldığını belirtiyor. Selin Batı Oran, “Piar Dijital, ülke ekonomisinin itici gücü haline gelen startup ve KOBİ’lere yeni nesil ve ihtiyaçlarına uygun iletişim hizmetleri sunmak üzere geliştirildi” diyor.
Selin Batı Oran hedeflerinin; henüz fikir aşamasındaki ‘startup’lardan alanında liderliği hedefleyen KOBİ’lere dek tüm şirketlerin markalarını tasarlamalarına destek olmak ve hedef kitlelerine doğru kanallarla ulaşmalarını sağlamak olduğunu açıklıyor. Selin Batı Oran; “PR sektörü önemli bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşüme ayak uydurmak için özellikle basın iletişiminde birlikte projeler üreterek uzun vadeli sürdürülebilir ve güvenilir ilişkiler kurmak gerektiğine inanıyoruz. Piar Dijital ile özellikle startup ve KOBİ’ler için PR hizmetini ulaşılabilir kılmak amacıyla bu misyonu üstlendik. Kaliteli bir PR hizmeti almak herkesin hakkı ve bizler de sektördeki bu açığı görüp, ihtiyaca yönelik esnek paketler geliştirdik. Tüm firmaların bu hizmetlerden faydalanmasını ve birlikte bu platformu daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz” diye konuşuyor.
Online mağazanın startup ve KOBİ’lerin bütçelerine uygun bir şekilde bu hizmetlerden faydalanmalarını amaçladığını vurgulayan Selin Batı Oran, Piar Dijital ile şirketlerin online mağazadan alışveriş yapar gibi kredi kartı ile hizmet satın alabildiğini aktarıyor.
Selin Batı Oran, geleneksel iletişim disiplinini yenilikçi bir bakış açısıyla harmanlayan online mağazanın, basın iletişiminden kurumsal kimlik tasarımına dek startup ve KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını kapsadığını söylüyor: “Tüm iletişim kanallarında profesyonel ve etkili bir şekilde temsil edilmelerini sağlayacak hizmetler, farklı paket alternatifleriyle sunuluyor. Arzu eden kurumlar kendilerine özel tasarlanmış paketler de yaratabiliyor.”
Piar Dijital’in sunduğu hizmetler arasında basın iletişimi, medya takibi, blog içerik danışmanlığı, faaliyet raporu, stratejik marka konumlandırma ve danışmanlık, logo tasarımı, web sitesi tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, profesyonel fotoğraf çekimi ve video prodüksiyon hizmetleri bulunuyor. Bu temel hizmetlerin yanı sıra şirketler, Piar Dijital iletişim danışmanlarına platform üzerinden ulaşarak tüm ihtiyaçları ile ilgili bilgi alabiliyor.
Selin Batı Oran, konusunda uzman ulusal ve uluslararası deneyime sahip profesyonel ekibiyle hizmet veren Piar Dijital’in geleneksel PR anlayışını değiştirmeyi hedeflediğini dile getiriyor: “Piar Dijital, 2014 yılından bugüne 360 derece pazarlama iletişimi hizmetleri sunan Piar İletişim tarafından KOBİ, girişimci veya yeni kurulan ‘startup’ların bütçelerine uygun ve kaliteli iletişim danışmanlığı hizmeti almalarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Piar Dijital müşterilerine, farklı hizmet paketlerinden bütçelerine en uygun olanı seçerek ihtiyaçlarına göre medyada daha görünür olma veya sosyal medya, video prodüksiyon, web sitesi tasarımı ve diğer hizmetlerden yararlanma fırsatı sunuyor.”
2017 hedefimiz; güçlü iş ortaklıkları
Piar İletişim Ajans Eş Başkanı Berke Oran, 2017 yılında iki aşamalı bir hedefleri olduğunu açıklıyor:
“Birinci hedefimiz Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ ve yeni girişimleri desteklemek amacıyla bu pazara hitap eden paket çözümler geliştirmek, sunmak. Burada çok ciddi bir açık olduğunu görüyoruz. Özellikle KOBİ’lerin tanıtım ihtiyaçları en az büyük markalar kadar çok ancak pazarlama alanına yaptıkları yatırım çok sınırlı kalıyor. Ajans olarak önce KOBİ’leri bu alanda eğitmek ve tanıtım ihtiyaçlarında onlara özel paketler geliştirerek bu alanda çeşitli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Türkiye’nin ilk online PR mağazası www.piardijital.com’u 1 Ocak 2017 itibarıyla açtık. Artık KOBİ ve startup firmalar tek tıkla istediği hizmeti kredi kartına 9 taksitle alma imkanına kavuştu. Bu hizmet sayesinde iletişim hizmetleri artık ulaşılamaz ve pahalı hizmetler olmaktan çıktı.
Piar İletişim olarak hedefimiz ise yine uzman olduğumuz teknoloji segmentindeki firmalara uzman seviyesinde hizmet sunmak ve her bir markada verdiğimiz hizmet kalemlerini artırarak derinleşmek ve tabii ki müşterilerimiz için vazgeçilmez olmak.
Rakamsal bazda bakarsak son 3 yılda üst üste yüzde 50 büyümeyi başardık ve 2017 hedefimiz güçlü iş ortaklıkları ile Bilişim 500’de yer alan birçok firmaya hizmetlerimizi sunmak.”