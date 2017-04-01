01 Nisan 2017 Cumartesi 08:44

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Tek tıkla startup ve KOBİ’lerin hizmetinde; Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital

Piar İletişim, startup ve KOBİ’lerin hızla artan iletişim ihtiyaçlarına anında, güvenilir ve profesyonel bir çözüm sunmak üzere Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital’i açtı.