“Yatırımın geri dönüşü” odaklı dijital ajans; Boomerang, 2020’de Avrupa’dan dünyaya açılacak

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve global birçok markaya “yatırımın geri dönüşü” odaklı 360 derece dijital pazarlama hizmetleri sunan dijital ajans Boomerang İstanbul, butik bir ajans. Boomerang İstanbul, çalıştığı markalara sosyal medya ve mobil pazarlama (sosyal medya pazarlama, sosyal medya reklamları, mobil pazarlama ve sertifikalı Adwords danışmanlığı-SEM), yazılım ve tasarım (konsept ve tasarım, geliştirme ve kodlama, test ve dokümantasyon, entegrasyon ve yayınlama) hizmetlerini sunuyor.

Boomerang Ajans Başkanı Çağıl Yüzer, 2010 yılından itibaren sürekli büyümeyi hedeflediklerini belirterek, “Yıl sonunda baktığımızda hep büyüdüğümüzü gördük. Bu bizim bir sonraki yıla hazırlanırken takım olarak daha şevkle çalışmamızı sağladı. Sektörde birincilik veya ikincilik bizim için önemli değil, önemli olan ne kadar kaliteli ve sürdürülebilir iş yaptığımız. Elbette Boomerang’ın güçlü işbirliklerine imza atması bizi sevindirir” diyor.

Çağıl Yüzer, “Boomerang 2010 yılında 2 ortağım ile birlikte kurduğumuz bir ajans. Daha öncesinde her birimiz kendi alanında oldukça tecrübeli ve sektörle ilgili heyecan duyan isimlerdik. Belki de Boomerang’ı Boomerang yapan en önemli etken de budur. İlaçtan turizme, eğlenceden otomotive birçok farklı sektörlerden; ulusal ve global markaların temsilcisiyiz. Günümüz itibariyle 14 markanın dijital ajansı olmanın keyfini yaşıyoruz. Bayer, Deloitte, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors gibi global markaların yanında, küçük ve orta ölçekli markalara da hizmet veriyoruz” diye anlatıyor.



Boomerang ile “yatırımın geri dönüşü”: Çağıl Yüzer, ajansın adını Boomerang seçmelerinin nedenini ise şöyle aktarıyor: “Boomerang, Avustralya yerlilerince avlanmak için veya silah olarak kullanılan, ileri doğru fırlatılınca geri gelen eğri bir araç. Bizim de aklımıza yatırımın geri dönüşünü anlatacak bu isim geldi. Sonuçta iletişim; marka gücünü ve imajını güçlendiren ve geri dönüşü olan bir yatırımdır.”



Boomerang’ın “butik” bir ajans olduğunu vurgulayan Çağıl Yüzer, amatör bir ruhla profesyonel işler ürettiklerini ifade ediyor: “Amatör ruhumuzu ilk kurulduğumuz gündeki heyecanımızla sürdürürken; aynı zamanda sürekli yenilenen genç zihinlerle gücümüze güç katıyoruz. Bünyemize kattığımız motion video ekibi ve Google Adwords uzmanları bunlara örnek gösterilebilir.”



2020 hedefi; dünyaya Avrupa’dan açılmak: Geçen yıl yüzde 50 büyüdüklerini, bu yıl ve 2019 yılında da yüzde 50 büyümeyi hedeflediklerini paylaşan Yüzer, 2020 hedeflerini açıklıyor: “Sektörümüzde faaliyet gösteren uluslararası bir grupla işbirliği yapmak veya onlardan yatırım alarak önce Avrupa’ya sonra da tüm dünyaya açılmak istiyoruz. Portföyümüzdeki müşteri sayımızı da 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”



Dijital hızla yükselişte: İletişim sektöründe dijitalin önemini vurgulayan Çağıl Yüzer, sosyal medya ile yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çekiyor: “Sosyal medyanın da etkisiyle artık geçmişteki reklamcılık biçimleri yavaş yavaş rafa kalkıyor. ‘Rafa kalkıyor’ tabiri belki biraz iddialı olacak ancak gerek maliyetler, gerek reklamcılığa yapılan yatırımın geri dönüşünün kuruşu kuruşuna hesaplanabiliyor olması, gerekse de hitap ettiği kitlenin 7’den 70’e sürekli takipte olması sebebiyle dijital reklamcılığın artık klasik reklamcılığın çok çok önüne geçtiğini görebiliyoruz.



Sektör müthiş bir hızla büyüyor. Her geçen gün bir yenilikle karşı karşıya kalıyor ve öğrenip ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürekli yenilenen ve değişen bir organizmanın hücreleri olarak dijital ajanslar, global değişimlere ayak uydururken aynı zamanda da globale şekil veren bir konumda duruyor. 2018’de bu hızlı büyümenin süreceğini düşünüyoruz.”



Çağıl Yüzer, sektörde bütün dijital hizmetleri bünyesinde toplamış ajanslar ve her bir hizmette özelleşmiş Boomerang gibi butik ajanslar da bulunduğuna dikkat çekiyor: “Boomerang olarak inandığımız çalışma modeli, her ajansın kendi spesifik alanında uzmanlaşması. SEO ajansının SEO alanında, sosyal medya ajansının ise sosyal medya öncelikli çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sektörün son 3-4 yıllık gelişimi doğrultusunda dijital pazarlama faaliyetlerini güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte 360 derece yürütülmesi gerekliliği doğdu. Biz de birçok ajans gibi sektörün taleplerine uyum sağladık.



Çözüm ortağı ajanslarla çalışma yürütürken kimi zaman kampanyalara biz liderlik ediyoruz, kimi zaman da bir bütünün parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kısacası; kampanya sahibi markanın talebine ve ihtiyaçlarına özel olarak değişkenlik gösterebiliyor bütün bu hususlar.”



“Başarılı kampanya, kitleyi 12’den vuracak kampanyadır”: Çağıl Yüzer, başarılı bir kampanyanın başarı ölçülerini ise şöyle özetliyor: “Başarılı kampanya öncelikle hedef kitlesini tüm hatlarıyla belirlemiş ve bu kitleye her yönden hitap edecek, tabiri caizse kitleyi 12’den vuracak bir kampanyadır. Kampanyanın medyaya lanse edilmeden önce tüm boyutlarıyla incelenmiş olması önceliklidir. Lanse edildikten sonra ise amaçlarına ulaştıktan sonra kendini de aşan; hedef kitleye kendini duyurmaktan öteye geçmiş kampanya, bize göre başarılı kampanyadır. Dijital sektör özelinde konuşacak olursak; hedefine ulaştıktan sonra bambaşka kitleler tarafından da benimsenen, hatta kimi zaman günlük dile yansıyan, dilden dile dolaşan birçok kampanyaya tanık olabiliyoruz.”



KOBİ’ler’e öneriler: ”Marka bizim için kimlik demek. Markamıza göre, markamızla birlikte şekilleniyor; onlarla birlikte büyüyor ve renkleniyoruz” diyen Çağıl Yüzer, bir ajansla çalışmak isteyen KOBİ’ler ve markalaşma sürecindekilere şunları öneriyor: “Özellikle yeni yapılanmakta olan firmalar ve KOBİ’ler için, dijital reklamcılığın konvansiyonel reklamcılıktan çok daha efektif olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Pazarlama bütçelerini ve kampanyalarını şekillendirirken kesinlikle dijitalin rüzgarını arkalarına almalarını tavsiye ediyoruz.



Sektördeki hızlı yükselişe bağlı olarak, günümüzde dijital ajanslar sayıca çok arttı, ancak nitelik bakımından aynı hızla gelişim gösterdiklerini maalesef söyleyemiyoruz. KOBİ’lere önerim, çalışacakları ajansı seçerken son derece ince eleyip sık dokumaları. Ajansın daha önce yaptığı tüm işleri ayrıntılıca incelemelerini; hatta mümkünse ofislerini, çalışma koşullarını görmelerini; çalışanların yetkinliklerini test etmelerini ve markayı temsil edecek kişilerle özel olarak görüşme talep etmelerini öneririm.”