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01 Mart 2016 Salı 08:32
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Araçlarda taşınabilir cihazlar için kablosuz şarj devrimi

CDT Bilgi Teknolojileri Mentor Graphics’in geliştirdiği devre tasarım ve gömülü sistem çözümleri ürünleriyle tasarım ve yazılım noktasında ürün ve hizmetlerini sunuyor.

Araçlarda taşınabilir cihazlar için kablosuz şarj devrimi
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Otomobil kullanıcılarının telefonlarını uğraşsız bir şekilde “bırak ve şarj et” yöntemiyle şarj etme isteğine araç üreticileri kayıtsız kalamadı ve kar amacı gütmeyen kablosuz şarj standartlarını destekleyen Open Dots Alliance organizasyonu tarafından geliştirilen teknoloji, önde gelen otomobil firmaları tarafından kullanılmaya başlandı. CDT Bilgi Teknolojileri Mentor Graphics’in geliştirdiği devre tasarım ve gömülü sistem çözümleri ürünleriyle tasarım ve yazılım noktasında ürün ve hizmetlerini sunuyor. CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, özellikle telefonlarını uzun yolda navigasyon için kullanmak isteyen sürücülerin bu yenilikle çok rahat edeceğini söyledi: “Araçlar için geliştirilen kablosuz şarj teknolojisi telefonlarla sınırlı değil; tablet, notebook ve benzeri diğer elektrikli aletler için de kullanılabilir durumda.”

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