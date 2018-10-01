Audi dünyasında bir ilk olan 3D konfigürasyon Türkiye’de!

İnternet sitesi üzerinden ürün konfigürasyonu sürecinde üç boyutlu görüntülerden yararlanma fırsatı sunan ilk otomobil üreticisi olan Audi, bu hizmetini Türkiye’de de sunmaya başladı.

Audi tutkunları audi.com.tr web sitesi üzerinden diledikleri otomobili oluştururken fotoğraflardan yararlanmak yerine, yeni otomobillerini 360 derece sanal olarak inceleyebiliyor. Audi’nin yeni üç boyutlu görselleştirme çözümü ‘Audi Visualization Engine’ ile müşteriler konfigüre ettikleri otomobillerini sanal ortamda en ufak ayrıntısına kadar etkileşimli ve gerçekçi bir şekilde inceleyebilecek, hatta tasarladıkları otomobilleri farklı arka planlarda görüntüleme imkanına sahip olabilecekler. Uygulama yüz milyonu aşkın model-donanım kombinasyonunu ekrana getirebilme özelliğine sahip. Doğuş Otomotiv-Audi, markanın bu hizmetini Türkiye’de hizmete sundu.