01 Kasım 2017 Çarşamba 08:31

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CERN, Daikin ile serinlemeye devam edecek

Dünyanın en büyük fizik laboratuvarı CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire-Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü), devam eden deneylerin başarısında büyük önem taşıyan soğutma çözümleri için Daikin ile çalışmaya devam kararı aldı.