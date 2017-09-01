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01 Eylül 2017 Cuma 08:39
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En seçkin restoranlarda rezervasyon ZUBİZU ile çok kolay

ZUBİZU ile Türkiye’nin en beğenilen restoranları arasından seçim ve rezervasyon yapmak sadece 1 dakika.

En seçkin restoranlarda rezervasyon ZUBİZU ile çok kolay
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Hayatı kolaylaştıran ve avantaj dolu bir dünyayı kullanıcılarıyla buluşturan ZUBİZU, uygulama içinde yer alan restoran rezervasyonu özelliğiyle sosyal yaşama hız katmaya devam ediyor. Arkadaşlarla keyifli buluşmalar veya iş yemekleri için şehrin birçok noktasından popüler restoran önerileri getiren uygulama; seçtiğiniz tarih ve saate göre uygun restoranları anında sıralayarak kullanıcılarına tek dokunuşta rezervasyon kolaylığı sunuyor. ZUBİZU ile zengin İtalyan mutfağından Uzakdoğu’nun özel lezzetlerine, Akdeniz’in enfes deniz ürünlerinden geleneksel yemeklere kadar dünya mutfaklarından örnekler sunan pek çok restoranı bir arada.

 

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