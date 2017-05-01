01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:31

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Ford’dan otomobili evin içine taşıyan yeni akıllı beşik

Ford, bebeklerinin geceleri daha iyi bir uykuya dalabilmeleri için zorluk yaşayan anne babaları yepyeni bir çözüme kavuşturuyor.