Geleceğin işyerleri insan-makine işbirliğinde olacak

Endüstriyel robot teknolojileri alanında bir devrime işaret eden işbirliğine dayalı Universal Robots’a ait Cobotlar, geleceğin işyerlerinde insanlarla birlikte yerini alacak. “Gelecekte en verimli üretim tesisi olmak, robotları ve insanları en iyi şekilde konumlamaktan geçiyor” diyen Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, gelecekte robotlar monoton işlerin üstesinden gelirken çalışanların da daha yaratıcılık gerektiren katmadeğerli işlere odaklanacağını söylüyor: “Universal Robots olarak farklı erişim ve taşıma kapasitesine sahip, insanla işbirliğine dayalı UR3, UR5 ve UR10 olarak adlandırdığımız Cobotlar’ımız, bu ihtiyaçları karşılayarak, endüstriyel üretim süreçlerinde bir devrime liderlik ediyor.”