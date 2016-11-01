01 Kasım 2016 Salı 08:29

Bu haber 8859 kez okundu. Geleceğin otomobilleri için 5 G güç birliği! Audi, dünyanın önde gelen otomobil markaları ve teknoloji devleri ile geleceğin akıllı otomobillerinde iletişim altyapısını geliştirmek için oluşturulan 5G Otomobil Birliği’ne (5 G Automotive Association) dahil oldu.

Audi ile birlikte BMW Group, Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia ve Quallcomm tarafından kurulan Birlik, otomobilde gelecekte kullanılacak iletişim çözümlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması ve ayrıca gelecekte akıllı şehirlerdeki akıllı ulaşım sistemleri, otonom sürüş, birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan otomobiller ve otomobillerin bağlanabilirlik (connectivity) konularında da çalışma yapacak. Audi AG Bilgi-Eğlence Sistemleri Geliştirme Lideri Alfons Pfaller, birbirleriyle iletişime geçen otomobillerin gelecekte bireysel ulaşımı şekillendireceğini söyledi.

