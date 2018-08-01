01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:40

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Hayata konfor katan teknoloji; Thea IQ Otomasyon Çözümleri

Panasonic Eco Solutions Türkiye tarafından sunulan Thea IQ akıllı ev sisteminin perde, panjur ve aydınlatma otomasyonları ile apartman dairesi, villa, ofis, otel odası, toplantı salonu ve genel mekanlar teknolojinin sunduğu konforla tanışıyor.