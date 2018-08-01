01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:40 Bu haber 642 kez okundu.
Hayata konfor katan teknoloji; Thea IQ Otomasyon Çözümleri
Panasonic Eco Solutions Türkiye tarafından sunulan Thea IQ akıllı ev sisteminin perde, panjur ve aydınlatma otomasyonları ile apartman dairesi, villa, ofis, otel odası, toplantı salonu ve genel mekanlar teknolojinin sunduğu konforla tanışıyor.
Stor perde, yatay perde, sinema ve salon perdeleri, panjur, jaluzi, garaj kapısı, açılır-kapanır tente vb. motorla kontrol edilebilen tüm ürünler Thea IQ ile tek noktadan kontrol edilebilir hale geliyor. Çift yönlü motor kontrolü sağlayan perde modülü ile anahtar kullanarak manuel şekilde, bir senaryoya bağlı olarak günün belli saatlerinde veya sensörlerle ilişkilendirilerek dış ortam şartlarına bağlı şekilde de kumanda sağlanabiliyor. Thea IQ otomasyon anahtarları, sizden aldığı komutları Thea IQ kontrol modülüne iletiyor. Böylece mekan içindeki aydınlatma ürünleri isteğinize göre açılıp kapanıyor ya da ışık seviyesi ihtiyacınıza göre ayarlanıyor.