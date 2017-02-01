Hayata konfor sunan teknoloji: Thea IQ dokunmatik yaşam biçimi

Panel, tüm mekanlarda ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma ve jaluzi/panjur kontrolünü tek noktadan veya mobil cihazlar kullanarak uzaktan erişim ile kolaylıkla yapmaya ve güvenlik sistemleri entegrasyonu sağlamaya olanak tanıyor. Panel ile mekanların ışıkları, iklimlendirmesi, perde ve panjurların hareketleri bir merkezden kontrol edilebilirken isteğe göre senaryolar da oluşturulabiliyor. IP tabanlı interkom özelliğine sahip Panel, sesli veya görüntülü görüşme, IP telefonlar ile görüşme özellikleriyle de dikkat çekiyor. Taksi, kuru temizleme, temizlik hizmeti, mekanik/elektrik hizmetleri ya da alışveriş ve olabilecek diğer potansiyel hizmetler için altyapı ve kişiselleştirilebilir arayüz desteği de verebiliyor.