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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:21
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İnoksan mutfaklarda çığır açıyor

İnoksan, Frima VarioCooking Center MULTIFICIENCY® ile kavurma, haşlama, kızartma, ızgara, kısık ateşte pişirme, basınçlı pişirme ve Sous-Vide yöntemiyle pişirme dahil şeflerin ihtiyaç duyduğu tüm yöntemleri tek bir cihazda kullanıcılara sunuyor.

İnoksan mutfaklarda çığır açıyor
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Çok fonksiyonlu Frima VarioCooking Center MULTIFICIENCY, klasik pişirme yöntemlerine göre 4 kata kadar daha hızlı sonuç verirken, yüzde 40’a varan enerji tasarrufuyla da dikkat çekiyor. Çok fonksiyonlu ürün, otomatik pişirme özelliğiyle en hassas tariflerin bile dibi tutmadan ve yapışmadan tam istenilen seviyede hazırlanmasını sağlıyor.

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