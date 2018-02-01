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01 Şubat 2018 Perşembe 08:36
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KONE’den geleceğe yeni kapılar açan akıllı çözüm: Residential Flow

Asansör ve yürüyen merdivenin önde gelen markalarından KONE, apartman ve sitelere akıl katan yepyeni bir çözüm sunuyor.

KONE'den geleceğe yeni kapılar açan akıllı çözüm: Residential Flow
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KONE’nin Residential Flow adını verdiği sistem, mobil ve bulut teknolojilerini kullanarak konut sakinleri için üstün konforun kapılarını açıyor. Residential Flow; bina içi kolay erişim, ziyaretçi yönetimi ve bilgi iletimi alanında, sizi teknolojinin geleceğine doğru yolculuğa çıkartıyor. Çözüm, KONE Access (Erişim), KONE Visit (Ziyaret) ve KONE Information (Bilgi) olmak üzere üç paket halinde sunuluyor. Çözümle evinizin kapısına hiçbir şeye dokunmadan ulaşabiliyor, akıllı telefonunuzdan ziyaretçi yönetimini gerçekleştirebiliyor, gerekli bilgileri akıllı telefonunuzun veya binanızın asansör veya lobilerindeki bilgi ekranlarından görebiliyorsunuz. 
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Anahtar Kelimeler
Kone AsansörKone Residential FlowKone Akıllı Ev
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