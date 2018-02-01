01 Şubat 2018 Perşembe 08:36

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KONE’den geleceğe yeni kapılar açan akıllı çözüm: Residential Flow

Asansör ve yürüyen merdivenin önde gelen markalarından KONE, apartman ve sitelere akıl katan yepyeni bir çözüm sunuyor.