01 Ekim 2017 Pazar 08:37

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KONE’den ödüllü iç kabin tasarımları; şimdi asansörler çok farklı

KONE, çok özel iç kabin tasarımlarıyla asansör yolculuklarını çok daha zevkli ve konforlu hale getiriyor.