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01 Ekim 2017 Pazar 08:37
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KONE’den ödüllü iç kabin tasarımları; şimdi asansörler çok farklı

KONE, çok özel iç kabin tasarımlarıyla asansör yolculuklarını çok daha zevkli ve konforlu hale getiriyor.

KONE'den ödüllü iç kabin tasarımları; şimdi asansörler çok farklı
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KONE tasarım ekibi, çok çeşitli zevklere seslenen ve farklı bina konseptlerine uyum sağlayan çeşitli temalar hazırladı. Bu şekilde oluşturulan koleksiyon şimdiye kadar 7’si RedDot Tasarım Ödülü, 2’si Honourable Mentions, 4’ü iF Ödülü, 6’sı Good Design Ödülü olmak üzere toplam 35 uluslararası ödül kazandı. KONE iç kabin koleksiyonu fonksiyonellik ve estetik arasında bir denge kuruyor. Koleksiyon, hem yeni binalardaki hem de eski binalardaki asansör modernizasyon projelerinde kullanılmak üzere 52 farklı iç kabin seçeneği, 100 farklı malzeme ve aksesuar alternatifi sunuyor. Dokulu, desenli ve 3D efektli duvar malzemelerinin yeni aydınlatma çözümleri ile kombinasyonu asansörlerde çarpıcı bir görsel efekt yaratıyor. Koleksiyon, dayanıklı, bakımı kolay, kaliteli malzemeler ve aksesuarlar ile zamana da meydan okuyor.
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Kone AsansörRedDot Tasarım ÖdülüHonourable MentionsGood Design Ödülü
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