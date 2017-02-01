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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:35
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Lenovo her eve aklıyla girecek!

Lenovo, akıllı teknolojiye yaptığı yatırımları CES 2017’de (Consumer Electronics Show - Tüketici Elektroniği Şovu) “Lenovo Akıllı Asistan” uygulaması ile gösterdi.

Lenovo her eve aklıyla girecek!
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Lenovo, geliştirdiği Lenovo Smart Assistant-Lenovo Akıllı Asistan uygulaması ile gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan uygulama, Amazon Alexa işbirliğiyle geliştirildi. Bulut teknolojisi destekli uygulamayla gelen 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlarla sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmaları yapılabilecek, müzik çalınabilecek, liste ve takvimler oluşturulabilecek ve böylece aynı anda birden fazla iş sorunsuz şekilde tamamlanabilecek. Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 

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LenovoAmazonAlexaCES 2017Lenovo Akıllı Asistan

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