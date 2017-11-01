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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:31
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Panasonic’ten güvenliğinizi düşünen kablosuz duman dedektörü

PANASONIC, tüm alanlarda çok yönlü koruma sağlamak üzere tasarlanmış yangın algılama çözümleriyle akıllı teknolojileri hizmetinize sunuyor.

Panasonic'ten güvenliğinizi düşünen kablosuz duman dedektörü
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PANASONIC kablosuz adreslenebilir interaktif fotoelektrik duman dedektörü 4611, özellikle kabloları saklamanın zor olduğu ve uzatmaların gerektiği binalar için ideal. 85 dB dahili sireni olan ürün, 170 m’ye kadar transmisyon aralığı (açık hava), 6 yıllık pil ömrü  ve yüksek esneklik özelliğiyle dikkat çekiyor. Her bir COM devresine 4’e kadar baz istasyonu ve her bir baz istasyonunda 16’ya kadar dedektör konumlandırılabiliyor. Tüm PANASONIC dedektörlerde olduğu gibi algılama işlevselliğini artıran esnek dedektör algoritması sayesinde yapay zeka yeteneğiyle donatılmış olarak satışa sunulan dedektörün içinde 54 ayrı çalışma modu bulunuyor ve dedektör ilgili modu çevreden ‘öğrenerek’ otomatik olarak seçebiliyor. Yüksek doğruluk ve yanlış uyarı vermeme konusundaki başarısı ürünün kanıtlanmış özellikleri arasında. Kurulumu ve bakımı kolayca yapılabildiği için de ürün, toplam maliyette yüksek avantaj sağlıyor.   
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