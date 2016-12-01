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01 Aralık 2016 Perşembe 08:30
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Pronet Kameram ile annelerin ve babaların aklı evde kalmıyor

Pronet, Kameram hizmetiyle anne ve babaların içini rahatlatıyor.

Pronet Kameram ile annelerin ve babaların aklı evde kalmıyor
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Aileler artık bakıcıyla evde kalan çocuklarını istedikleri an cep telefonu, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla uzaktan izleyebiliyor; çocuğu yemeğini yedi mi, uyudu mu, bakıcısıyla nasıl anlaşıyor gibi soruların cevabını ilk elden alıyor. Kullanması oldukça pratik olan Pronet Kameram hizmetinin kurulumu için evde internet bağlantısı olması yeterli. Pronet Kameram hizmetiyle evdeki çocuğunu ve bakıcıyı ev dışındayken izleyebilen ebeveynler böylece 7 gün 24 saat boyunca çocuğunun güvenliğinden yüzde yüz emin oluyor. Görüntüleri canlı veya geçmişe yönelik olarak izlemek mümkün.

 

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Pronet KameramPronet Güvenlik

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