01 Mart 2016 Salı 08:32

Bu haber 3765 kez okundu. Safer Akıllı Kolye, şık ve güvenli hediye Safer Akıllı Kolye sevdiklerinizin şıklığını tamamlarken aynı zamanda onlara kendilerini daha güvende hissettirecek özelliklere sahip.

Akıllı telefonlara indirilen uygulamayla Safer Akıllı Kolye adeta bir güvenlik alarmına dönüşüyor. Acil durumda arkasında bulunan düğmeye iki kez basılarak aktive olan kolye, anında önceden belirlenen beş kişiyi kısa mesajla haberdar ediyor, konum bilgisini paylaşıyor. Siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı rengi olan Safer Akıllı Kolye n11.com’da ve büyük AVM’lerde bulunan Notebook Kırtasiyeleri’nde satışa sunuluyor. Dünyada her 12.5 saniyede bir kadın taciz ediliyor, her 8 dakikada bir çocuk kaçırılıyor. Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip Safer Akıllı Kolye ile daha güvenli bir hayat amaçlanıyor. Safer Akıllı Kolye’nin ilgi çekici bir özelliği de selfie çekerken telefonu kolye aracılığıyla aktive etmeyi sağlaması. Telefon üzerindeki tuşlara dokunmak yerine kolyeye dokunarak selfie çekmek mümkün.

