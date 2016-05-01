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01 Mayıs 2016 Pazar 08:37
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Samsung, brainBAND ile beyin sarsıntısına kafa tutacak!

Samsung Electronics Avustralya, özellikle temas sporları ile ilgilenen sporcuların sıklıkla maruz kaldığı beyin sarsıntısının önüne geçmek için geliştirdiği yeni giyilebilir teknoloji ürünü brainBAND’i tanıttı.

Samsung, brainBAND ile beyin sarsıntısına kafa tutacak!
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Ürün, sporda beyin sarsıntısı konusunu araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla nörobilim uzmanı Dr. Alan Pearce ve endüstriyel tasarımcı Braden Wilson tarafından tasarlandı. Kaydedilen verilerle beyin sarsıntısının şiddetini ve bunun beyinde devam eden etkisini daha iyi anlamak için tasarlanan ürün, başa alınan darbeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilen ilk giyilebilir teknoloji ürünü olma özelliğini taşıyor. Samsung Electronics Avustralya CMO’su Philip Newton; “Samsung olarak, teknolojinin sınırlarını zorlamak ve sunduğumuz inovasyonlarla günümüzde yaşanılan zorluklara ilişkin çözümler üretmek gerektiğine inanıyoruz” dedi.
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