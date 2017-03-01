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01 Mart 2017 Çarşamba 08:36
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Samsung’dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye

Samsung Electronics, 31 Mart 2017 tarihine dek Samsung marka beyaz eşya satın alan tüketicilere Galaxy A7 veya Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefona ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye
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Kampanyaya seçili gardırop tipi, 10 yıl Dijital Inverter Kompresör garantili buzdolabı, Üçlü Soğutma Teknolojisi’ne sahip buzdolapları, kurutmalı AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi’ne sahip çamaşır makineleri; A++ enerji sınıfı, 5 programlı bulaşık makineleri ya da ankastre setler dahil. 
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