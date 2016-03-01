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01 Mart 2016 Salı 08:32
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Siemens’ten Yeni Multitouch “iDos” akıllı dozaj sistemli çamaşır makinesi

Siemens evlerde en ağır işlerden biri olan çamaşır yıkama sorununa çözüm sunuyor.

Siemens'ten Yeni Multitouch 'iDos” akıllı dozaj sistemli çamaşır makinesi
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Siemens, otomatik dozaj sistemi i-Dos teknolojili makineleri, tek seferde konulan deterjanla ortalama 40 kez çamaşır yıkayabiliyor. Siemens’in iSensoric destekli i-Dos çamaşır makineleri ayrıca çamaşırların kumaş türünü, miktarını ve kirlilik seviyesini algılayarak, su sıcaklığını, deterjan miktarını, durulama ve sıkma ayarlarını da otomatik biçimde yaparak sıradışı bir kullanım kolaylığı ve konfor sunuyor. “Gelecek evinizde” yaklaşımıyla ileri teknoloji ürünleri evlerle buluşturan Siemens Ev Aletleri’nin, yeni geliştirdiği Siemens iDos WM12T661TR ve WM14T681TR çamaşır makineleri, verimli en üst yıkama sınıfı olana A+++’dan yüzde 30 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. 
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