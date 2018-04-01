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01 Nisan 2018 Pazar 08:28
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Singer’den ütüde son teknoloji; SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştirici

Dikiş makinesi denilince dünyada akla gelen ilk markalardan Singer, şimdi buharlı düzleştiricileri ile de hanımlara konfor sunuyor.

Singer'den ütüde son teknoloji; SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştirici
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Singer’in SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştiricisi, evlere giysi bakımında uzmanlığın yanı sıra ekstra hijyen de sunuyor. Giysileri hızlıca ve pratik şekilde ütülemenizi sağlıyor. 45 saniyede hazır olan buhar, pantolon buharlama işlemleri için çift klips sistemi ve meme plakasıyla giysilerdeki, perdelerdeki ya da döşemelik kumaşlardaki kırışıklıkları giderirken kumaşlara da asla zarar vermiyor. Giysilerin üzerine sinmiş kötü kokuları da yok ediyor. Tamamen dönebilen askı ile rahat buharlama yapılabiliyor. 2 litre kapasitesi bulunan çıkarılabilir büyük su haznesi ve hazne boşaldığında cihazı kapatan akıllı otomatik kapanma özelliği mevcut. Ürün, uzun buhar hortumu ile yatakların, çarşafların ve yastıkların her köşesine ulaşarak hızlı ve güvenli bir şekilde günlük sterilizasyon yapmaya da yardımcı oluyor.

 

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SingerSteamWorksTMSteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştirici
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