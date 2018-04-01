Singer’den ütüde son teknoloji; SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştirici

Singer’in SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştiricisi, evlere giysi bakımında uzmanlığın yanı sıra ekstra hijyen de sunuyor. Giysileri hızlıca ve pratik şekilde ütülemenizi sağlıyor. 45 saniyede hazır olan buhar, pantolon buharlama işlemleri için çift klips sistemi ve meme plakasıyla giysilerdeki, perdelerdeki ya da döşemelik kumaşlardaki kırışıklıkları giderirken kumaşlara da asla zarar vermiyor. Giysilerin üzerine sinmiş kötü kokuları da yok ediyor. Tamamen dönebilen askı ile rahat buharlama yapılabiliyor. 2 litre kapasitesi bulunan çıkarılabilir büyük su haznesi ve hazne boşaldığında cihazı kapatan akıllı otomatik kapanma özelliği mevcut. Ürün, uzun buhar hortumu ile yatakların, çarşafların ve yastıkların her köşesine ulaşarak hızlı ve güvenli bir şekilde günlük sterilizasyon yapmaya da yardımcı oluyor.