01 Mart 2017 Çarşamba 08:36

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Somfy ile garaj kapıları şimdi teknolojiye açılıyor

Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, ister yukarı açılır veya seksiyonel kapı, ister kanatlı kapı veya stor kapı olsun, yeni ve mevcut garaj kapılarına kolayca entegre edilebilen motorlu sistemlerle konfor sunuyor.