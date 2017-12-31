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01 Ocak 2018 Pazartesi 08:40
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Somfy kalitesi ve IO-Homecontrol® teknolojisiyle akıllı eve adım atın

Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, yaşam alanlarına akıl katan sistemlerle standartları yükseltiyor.

Somfy kalitesi ve IO-Homecontrol® teknolojisiyle akıllı eve adım atın
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Somfy’nin Connexoon çözümü; kullanıcılara perde, panjur, tente, garaj kapısı gibi birçok motorlu ekipmanı evde değilken de akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor. Somfy, kablosuz io-homecontrol® teknolojisi ile evdeki ekipmanları bütünüyle uyumlu ve güvenli hale getiriyor. Oluşturulan senaryolar ile uzaktan kumanda ya da akıllı telefona bir dokunuşla yaşam alanlarında istenilen atmosfer sağlanabiliyor. Motorlu panjurlar için akıllı çözüm: Altus io ve Oximo io kablosuz şekilde uygulanabiliyor, dekorasyona en ufak bir zarar vermeden montaj kolaylığı sağlıyor. Doğal şekilde ele oturan, ödüllü ve şık tasarımıyla Nina, son derece konforlu bir uzaktan kumanda deneyimi sunuyor. 
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