Somfy teknolojisiyle tanıştırın, annenizin hayatına konfor katın

Ev otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, akıllı ev sistemlerinde birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Somfy’nin TaHoma® Akıllı Ev Sistemi; motorlu perdeler, panjurlar, tenteler, bahçe ve garaj kapıları, hatta kamera, aydınlatma ve ısıtma sistemleri dahil birçok ekipmanı birbiriyle bağlantılı hale getirip istenildiği zaman, evden veya dışarıdan kontrolünü sağlıyor. Somfy Connexoon ise her eve “Tak-Çalıştır” moduyla ve kolayca kurulabiliyor, panjur, perde, stor, tente, pergola ve aydınlatma sistemi evde veya dışardayken akıllı telefon ve tabletlerden kolayca kumanda ediliyor.

