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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:38
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Somfy’den TaHoma® Akıllı Ev Sistemi

Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markalarından Somfy, TaHoma® Akıllı Ev Sistemi ile hayat standardını yükseltiyor.

Somfy'den TaHoma® Akıllı Ev Sistemi
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Somfy’nin TaHoma® Akıllı Ev Sistemi; motorize panjurlar, tenteler, ışıklandırmalar, ısıtma sistemleri, bahçe veya garaj kapıları dahil tüm ekipmanları birbiriyle bağlantılı hale getirip istenildiği zaman, evden veya dışarıdan kontrol etmeyi olanaklı hale getiriyor. Böylece yaşam alanlarında daha konforlu, güvenli ve tasarruflu bir hayat sağlıyor.
Örneğin; akşamları ışık yanarken garaj ve bahçe kapıları evden çıkıldığında otomatik kapanabiliyor. Evdeki kamera ve dedektörler yardımıyla alarm durumunda evde olunmasa bile anında bildirim almak mümkün. Enerji tasarrufu için ısıtma sistemiyle panjurlar birlikte çalışabiliyor, güneş sensörleriyle panjurlar güneş ışığı seviyesine göre otomatik kontrol edilebiliyor.
Kullanıcı dostu arayüz, bulunulan her yerden kolay ulaşım, pratik kurulum ve kullanım özellikleriyle sistem, 100’den fazla cihazla uyumlu çalışabiliyor ve tüm bu cihazlar evde olunmasa bile akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan kontrol edilebiliyor. 
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Madencilik Madencilik
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