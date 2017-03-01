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01 Mart 2017 Çarşamba 08:36
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Su keyfinde devrim yaratan duş deneyimi

GROHE AquaSymphony, duşu kişisel SPA deneyiminin yeni bir boyutu haline getirerek tüm duyulara hassasiyet gösteren bir sığınağa dönüştürüyor.

Su keyfinde devrim yaratan duş deneyimi
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Tierra del Fuego’nun zarif sisini, Bali’nin sıcak yaz yağmurlarını ve Kuzey Işıkları’nın renk yelpazesini hayal edin. Sydney opera binasından yükselen zarif seslerin keyfine varırken İzlanda’nın Skógafoss Şelalesi’nden çıkan ferahlatıcı su damlacıklarını deneyimleyin. Üzerinize bir perde gibi düşen su zerreciklerinden oluşan AquaCurtain, Işık Perdesi ile kişiye özel ışık gösterisi rahatlatıcı renk terapisi, şelale hissi yaratan ekstra geniş su çıkışıyla Waterfall XL Akış, 8 su çıkış noktasıyla Bokoma Akışı, Yağmur Akışı, serin, ince buğusu ile Drizzle Akış, dimdik düşen su ile Sade Akış ve kişisel SPA için opsiyonel lüks özellik Nazik Buhar ve gelişmiş ses sistemi...
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Tierra Del FuegoGROHE AquaSymphonyAquaCurtainSkogafoss Şelalesi

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