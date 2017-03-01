01 Mart 2017 Çarşamba 08:36

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Su keyfinde devrim yaratan duş deneyimi

GROHE AquaSymphony, duşu kişisel SPA deneyiminin yeni bir boyutu haline getirerek tüm duyulara hassasiyet gösteren bir sığınağa dönüştürüyor.