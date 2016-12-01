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01 Aralık 2016 Perşembe 08:30
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TeknoSA’dan 3’üncü nesil akıllı saat

TeknoSA, kendi özel markasıyla daha önce piyasaya sunduğu ve kısa sürede büyük ilgi gören Preo Pwatch akıllı saati daha da geliştirerek Preo Pwatch 3’ü tüketicilerle buluşturdu.

TeknoSA'dan 3'üncü nesil akıllı saat
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2 saate kadar bekleme süresi, 6 saate kadar da konuşma süresi sağlayan yeni Preo Pwatch 3 akıllı saat, 450mAh pili ile pil ömrü sorununu ortadan kaldırarak yüksek performans sağlıyor. Telefon görüşmesi ve ses kaydı yapılabilen Preo Pwatch 3’ün entegre kamerası fotoğraf çekilmesine olanak sağlıyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyum içerisinde çalışan Pwatch 3 ile ayrıca adım sayar, hareketsizlik ikazı, uyku takibi ve kaybetme önleyici fonksiyonları da kullanılabiliyor. 

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