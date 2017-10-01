﻿
AKILLI YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2017 Pazar 08:37
Bu haber 413 kez okundu.

TELSİZNET, ‘TE385’ modeliyle sahada yüksek kaliteli iletişim

Novatel haberleşme servisi TELSİZNET’in TE385 modeli sahip olduğu özelliklerle kullanım kolaylığı sağlıyor.

TELSİZNET, ‘TE385' modeliyle sahada yüksek kaliteli iletişim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Haberleşme sektörünün lider firmalarından Novatel tarafından piyasaya sunulan yeni haberleşme servisi TELSİZNET’in TE385 modeli sahip olduğu özelliklerle hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de iş verimliliğini arttırıyor. Telsiz sistemleri için gerekli frekans tahsisi ve altyapı kurulumu maliyetlerini ortadan kaldıran TELSİZNET, kullanıcılara cep telefonu şebekeleri (GPRS, 3G ve 4.5G) ya da WiFi kablosuz yerel ağları kullanarak kesintisiz iletişim imkanı sağlıyor. Kapsama alanı tüm Türkiye olan ve tek düğme ile anlık, grup veya birebir haberleşme imkanı sunan TELSİZNET, kullanım kolaylığı sağlayan birbirinden farklı modelleriyle de dikkat çekiyor. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
NovatelTelsiznet
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Vodafone Akıllı Köy’de ilk patates hasadı yapıldı Vodafone Akıllı Köy’de ilk patates hasadı yapıldı
Thea Optima hem zarif hem multifonksiyonel Thea Optima hem zarif hem multifonksiyonel
KONE’den ödüllü iç kabin tasarımları; şimdi asansörler çok farklı KONE’den ödüllü iç kabin tasarımları; şimdi...
VİKO’dan geleceğin teknolojisi; Dokunmatik Novella S Serisi VİKO’dan geleceğin teknolojisi; Dokunmatik Novella...
SINGER’in yeni elektronik taşınabilir modeli; FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi SINGER’in yeni elektronik taşınabilir modeli;...
En seçkin restoranlarda rezervasyon ZUBİZU ile çok kolay En seçkin restoranlarda rezervasyon ZUBİZU ile çok...
Yukarı Çık

banner199

Vodafone Akıllı Köy’de ilk patates hasadı...
Vodafone ve TABİT işbirliğiyle Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen...

Haberi Oku