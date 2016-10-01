﻿
AKILLI YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:23
Bu haber 8938 kez okundu.

TURKKOM’un “ARTI İNDİRİM” Sistemi, şimdi yazarkasa pos cihazı hediyeli

TURKKOM’un küçük ve orta ölçekli esnaflara (KOBİ) büyük avantaj getiren KOBİ Destek Programı ARTI İNDİRİM sistemi şimdi yazarkasa POS cihazı hediyeli.

TURKKOM'un 'ARTI İNDİRİM” Sistemi, şimdi yazarkasa pos cihazı hediyeli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MT Grup Yeni Nesil ÖKC Satış ve Ödeme Sistemleri (Vera Delta) ile TURKKOM arasında yapılan anlaşmaya göre TURKKOM üye işyeri olan esnaflardan yazarkasa pos cihazı ücreti alınmayacak. TURKKOM üye işyeri KOBİ’lere, KOBİ Kart’lar veriliyor. Üye işyerleri, bu kartları kendi müşterilerine dağıtıyor. Müşteriler, tek bir alışveriş kartı ile (KOBİ Kart) sadece o işyerinde değil, tüm sektörlerdeki üye işyerlerinde yapacakları alışverişlerde bu kartı kullanabiliyor. Böylece tek bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş yapıyor. TURKKOM Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Sönmez, müşterilerinden sadece kendisinden yaptıkları alışverişler neticesinde para kazanan esnafların bu sistemle birlikte müşterilerinin diğer esnaflardan yaptıkları alışverişlerden de kazanç elde etmenin keyfini yaşayacağını söyledi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TURKKOMMT GrupVera DeltaTURKKOM Yönetim Kurulu BaşkanıNurettin SönmezAkıllı YaşamAkıllı EvlerAkıllı BinalarYeni Akıllı EvlerYeni Akıllı Binalar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Sizin için en uygun TV modu hangisi? Sizin için en uygun TV modu hangisi?
Pronet Kameram ile annelerin ve babaların aklı evde kalmıyor Pronet Kameram ile annelerin ve babaların aklı evde...
TeknoSA’dan 3’üncü nesil akıllı saat TeknoSA’dan 3’üncü nesil akıllı saat
VİKO by Panasonic’ten led ürünlerle ışığın gücü kontrolünüzde VİKO by Panasonic’ten led ürünlerle ışığın...
Maisonlift ile yolculuk daha keyifli Maisonlift ile yolculuk daha keyifli
Geleceğin otomobilleri için 5 G güç birliği! Geleceğin otomobilleri için 5 G güç birliği!
Yukarı Çık

Sizin için en uygun TV modu hangisi?
Samsung SUHD TV’de yer alan ayarlanabilir modlar, farklı tüketici tiplerine göre en doğru içeriklere erişimi...

Haberi Oku