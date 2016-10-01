TURKKOM’un “ARTI İNDİRİM” Sistemi, şimdi yazarkasa pos cihazı hediyeli

MT Grup Yeni Nesil ÖKC Satış ve Ödeme Sistemleri (Vera Delta) ile TURKKOM arasında yapılan anlaşmaya göre TURKKOM üye işyeri olan esnaflardan yazarkasa pos cihazı ücreti alınmayacak. TURKKOM üye işyeri KOBİ’lere, KOBİ Kart’lar veriliyor. Üye işyerleri, bu kartları kendi müşterilerine dağıtıyor. Müşteriler, tek bir alışveriş kartı ile (KOBİ Kart) sadece o işyerinde değil, tüm sektörlerdeki üye işyerlerinde yapacakları alışverişlerde bu kartı kullanabiliyor. Böylece tek bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş yapıyor. TURKKOM Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Sönmez, müşterilerinden sadece kendisinden yaptıkları alışverişler neticesinde para kazanan esnafların bu sistemle birlikte müşterilerinin diğer esnaflardan yaptıkları alışverişlerden de kazanç elde etmenin keyfini yaşayacağını söyledi.