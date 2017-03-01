﻿
AKILLI YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2017 Çarşamba 08:36
Bu haber 520 kez okundu.

VİKO’dan geleceğin teknolojisi; Dokunmatik Novella S Serisi

VİKO, Novella S serisi ile üstün teknolojiyi kullanıma sunuyor.

VİKO'dan geleceğin teknolojisi; Dokunmatik Novella S Serisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yaşam alanıyla aydınlığı buluşturmak için dokunmatik teknolojili ve 3 ödüllü Novella S’e parmak ucuyla hafifçe dokunmak yeterli. Işığın derecesini ürün üzerinden kolayca izlenmesini sağlayan şık LED göstergesiyle elinizi hisseden Novella S Serisi’nin kapasitif teknolojili hassas anahtar seçeneği, eve geleceğin teknolojisini getiriyor. Serinin elektrik anahtarları, dokunmatik fonksiyonunun yanısıra gecikmeli anahtar özelliğiyle (ışıklar kapatıldıktan 8 saniye sonra sönüyor) de büyük kolaylık sağlıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
VİKOViko Novella S SerisiViko Dokunmatik Novella S Serisi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Su keyfinde devrim yaratan duş deneyimi Su keyfinde devrim yaratan duş deneyimi
Somfy ile garaj kapıları şimdi teknolojiye açılıyor Somfy ile garaj kapıları şimdi teknolojiye açılıyor
Samsung’dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye Samsung’dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye
Lenovo her eve aklıyla girecek! Lenovo her eve aklıyla girecek!
Somfy ile dış cephe jaluzileri motorlu, yaşam alanları konforlu Somfy ile dış cephe jaluzileri motorlu, yaşam alanları...
Dayanıklı ve güçlü; KONE TranSys™ Yük Asansörü Dayanıklı ve güçlü; KONE TranSys™ Yük Asansörü
Yukarı Çık

banner189

Su keyfinde devrim yaratan duş deneyimi
GROHE AquaSymphony, duşu kişisel SPA deneyiminin yeni bir boyutu haline getirerek tüm duyulara hassasiyet gösteren...

Haberi Oku