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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:40
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Vodafone Akıllı Köy’ün çevreci uygulamaları tüm köylere model olacak

Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığında Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy, akıllı teknolojilerin yanı sıra çevreci uygulamalarıyla da tarım sektörüne örnek oluyor.

Vodafone Akıllı Köy'ün çevreci uygulamaları tüm köylere model olacak
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Akıllı sistemleriyle toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy, özel ilaçlama ünitesi, erken uyarı sistemi, sulama yönetimi ve çiftçi bilgilendirme eğitimleri ile çevreci tarımcılıkta Türkiye’deki tüm köyler için model oluşturuyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Türkiye’nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy ile geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyoruz. Bu model sayesinde, dijitalleşmenin gücüyle tarımsal üretimde verimliliği artırmayı, çiftçimizin sosyal yaşam standartlarını yükseltmeyi ve çevresel gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi. Aksoy, Vodafone Akıllı Köy’de Nesnelerin İnterneti uygulamalarıyla çiftçilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken çevre temizliği ve sağlığının korunmasına da katkıda bulunduklarını dile getirdi.

 

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Vodafone TürkiyeEngin AksoyTABİTVodafone Akıllı Köy
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