Vodafone Akıllı Köy’ün çevreci uygulamaları tüm köylere model olacak

Vodafone Akıllı Köy , özel ilaçlama ünitesi, erken uyarı sistemi, sulama yönetimi ve çiftçi bilgilendirme eğitimleri ile çevreci tarımcılıkta Türkiye’deki tüm köyler için model oluşturuyor.

Akıllı sistemleriyle toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan, özel ilaçlama ünitesi, erken uyarı sistemi, sulama yönetimi ve çiftçi bilgilendirme eğitimleri ile çevreci tarımcılıkta Türkiye’deki tüm köyler için model oluşturuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Türkiye’nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy ile geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyoruz. Bu model sayesinde, dijitalleşmenin gücüyle tarımsal üretimde verimliliği artırmayı, çiftçimizin sosyal yaşam standartlarını yükseltmeyi ve çevresel gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi. Aksoy, Vodafone Akıllı Köy ’de Nesnelerin İnterneti uygulamalarıyla çiftçilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken çevre temizliği ve sağlığının korunmasına da katkıda bulunduklarını dile getirdi.