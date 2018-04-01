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01 Nisan 2018 Pazar 08:28
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Vodafone’da “Dijital Ofis” dönemi başladı

Vodafone Türkiye’nin “dijital telekom operatörü” olma vizyonu doğrultusunda başlattığı “DijitalSen” programıyla şirket çalışanlarının kariyer yolculukları dijitalleşiyor.

Vodafone'da 'Dijital Ofis” dönemi başladı
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Vodafone’luların, daha ofis binasına yaklaştıkları andan itibaren akıllı telefonları dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayacakları yeni altyapının ilk adımı olarak, binaya ve katlara telefonu okutarak girme, yemekhaneden telefonu okutarak yemek alma gibi uygulamalar hayata geçti. Çalışanların, dijitalleşmenin sağladığı esneklikle hem istedikleri saat aralıklarında, hem de haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışabildiği Vodafone’da şimdi de “Agile” çalışma biçimi şirket içinde yaygınlaştırılıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone’luların kariyer yolculuklarını ve bir iş gününde yaşadıkları deneyimi dijitalleştirirken basitleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

 

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VodafoneDijital OfisDijitalSenPınar Kalay
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