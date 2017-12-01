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01 Aralık 2017 Cuma 08:37
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Yüksek binalara KONE Highrise Minispace™ ile yüksek konfor

KONE, ufak makine daireli yüksek hızlı asansör modeli Highrise MiniSpace™ ile yüksek binalar için ideal asansör çözümünü sunuyor.

Yüksek binalara KONE Highrise Minispace™ ile yüksek konfor
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Asansör sektöründe yüksek kaliteye sahip teknolojik çözümleriyle adından söz ettiren KONE’nin, çok katlı yüksek binalar için geliştirdiği asansör modeli; Highrise MiniSpace™ saniyede 10 metre mesafe kat ediyor, 400 metreye kadar aynı anda 26 yolcu ve 2 tona kadar yük taşıyabiliyor. Model, enerji tüketimi açısından etkin çalışmaya yönelik kaldırma teknolojisi, aydınlatma ve hazırda bekleme çözümleriyle üstün ekoverimlilik sağlıyor. En yeni asansör teknolojisi ve her montaj sonrasında gerçekleştirilen kalite testleri sayesinde sarsıntısız ve sessiz çalışma özelliğiyle seyir konforunu beraberinde getiriyor.

 

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