Ankara Valisi Ercan Topaca: “Üreterek dönüşen Ankara”

Ankara’da eğitimde ciddi bir hamle sözkonusu. 2019 yılına kadar tekli eğitime geçilecek. Öğrenciler, sabah 9:00-9:30’da eğitime başlayacak, okulda beslenecek, saat 15:00’e kadar eğitimi sürdürecek. Ankara bu konuda diğer illere de örnek oluşturacak.



“Eğitim alanında Ankara, tarihi bir dönüşüm yaşayacak”

İki yıl içinde eğitime yapılan yatırımın 3.5 milyar TL’nin üstünde olacağını ifade eden Ankara Valisi Ercan Topaca, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kadar tekli eğitime geçiş konusunda bize talimatları var, o doğrultuda bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlangıcında çocuklarımızı çok daha güzel, pırıl pırıl, tertemiz okullarda, dersliklerde, spor salonları ve okul bahçelerinde misafir etmek istiyoruz.

Hükümetimiz’in aldığı kararla 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kadar, ikili eğitim yapan okulların tamamının tekli eğitim yapan kurumlara dönüştürülmesi konusunda ciddi bir kararlılık var. Biz de bunun Ankara’daki uygulamasını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ankara tekli eğitime geçiş konusunda model olacak. Ankara, eğitimde tarihi bir dönüşüm yaşayacak. Bu dönüşümün hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanımız sayın İsmet Yılmaz’ın çok büyük katkıları var. Sayın Başbakanımıza da Ankaralı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başbakanımız bütün kurumlara talimat verdi. Okul arsalarının ve ihtiyaç duyulan ödeneklerin temini konusunda çok ciddi destekleri var” diye konuşuyor.

Vali Topaca, Ankara’da 491 okulda ikili eğitim yapılmasına rağmen ilkokul ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 35 civarında olduğu bilgisini veriyor. Vali Topaca, eğitim yatırımları konusunda çok hızlı hareket ettiklerini kaydediyor: “Daha önceden başlayan veya ödeneği ayrılıp başlanmayan çok sayıda yatırım vardı, ilk etapta onların ihalelerini yaptık, inşaatlara başladık. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine kadar şu an bizim planladığımız; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere, toplam 350 yeni okul yapmak. Bunların içinde fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri de var. Bütün okul çeşitlerinden ihtiyaca göre yapıyoruz.



2019 yılına kadar yapmayı hedeflediğimiz toplam derslik sayısı ise 10.628’dir. Buna ilave olarak 29 spor salonu, 3.928 yatak kapasiteli öğrenci yurdu, 47 atölye, 3 uygulama oteli ve 2 konser salonu yapacağız. Bu yatırımların toplam değeri yaklaşık olarak 3.5 milyar lira civarındadır.



Milli Eğitim Bakanımız sayın İsmet Yılmaz, Ankara’nın sorununu görerek yatırımlar konusunda önümüzü açıyor ve bize destek oluyor. Bir hizmeti yapmak için sadece parayı bulmak yetmiyor, yatırımı yapacağınız alanın bulunması, özellikle büyükşehirlerde önemli bir sorundur. Bu konuda, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve ilgili müdürlerle her ilçede toplantılar yaptık. İmar planını önümüze açtık ve okul olabilecek yerleri tek tek tespit ettik. Belediyelerimiz ile görüşerek imar değişikliklerini ve takas işlemlerini bitirdik.



Projelerin hazırlanması, ihalelerin yapılması, devam eden inşaatların kontrolörlük hizmetleri dahil olmak üzere hepsini tek tek takip ediyoruz. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kadar tekli eğitime geçmeyi öngörüyoruz.”



8 faal OSB ve yeni kurulan OSB’leriyle sanayisi hızla büyüyen şehir

Sanayicilerin nitelikli ara eleman ihtiyacına yerinde çözüm getirmek amacıyla Hükümet’in Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB’ler) meslek liselerinin yapılmasına ilişkin verdiği desteği hatırlattığımız ve bu konuda Ankara’daki gelişmeleri sorduğumuz Vali Topaca, Ankara sanayisinin gözbebeği OSB’ler hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Ankara’da şu an itibariyle faaliyette 8 tane OSB var. Bunun bir kısmı tam doluluk oranına ulaşmış.



Sincan Bölgesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası 1. OSB, 1978 tarihinde kurulmuştur. Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de 23 bin 371 çalışan var ve doluluk oranı yüzde 99’dur. OSTİM OSB’de 60 bin çalışan var ve doluluk oranı yüzde 100’dür. Ankara İvedik OSB’de, 103 bin çalışan var ve doluluk oranı yüzde 100’dür.



Başkent OSB, 2001’de kurulmuş, yaklaşık 7.500 çalışanı ve doluluk oranı yüzde 85’tir. Polatlı OSB, 1996’da kurulmuş, 900 civarında çalışanı ve doluluk oranı yüzde 70’lerdedir. Ankara Anadolu OSB’de ise 1.048 çalışan ve yüzde 65’lik doluluk oranı vardır. ASO 2. ve 3. OSB’lerde doluluk oranı yaklaşık yüzde 95 ve çalışan sayısı 2.700 civarındadır. Polatlı Ticaret Odası OSB, 2008’de kurulmuştur.



Faaliyete geçen 8 OSB’de ortalama doluluk oranı yüzde 98 civarındadır. Ankara’daki OSB’ler genelde doludur.



Ayrıca kuruluş, yapım ve altyapı çalışmaları devam eden OSB’lerimiz de var. Faaliyete geçmeye en yakın olanı Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB’dir. Altyapısı tamamlandı ve yer tahsisleri yapıldı. İnşallah kısa süre içinde yatırımlar başlayacaktır. Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB’de sanayi parsel sayısı 124’tür. Kapasite ise 20 bin büyük baş hayvandır.



Ülkemiz ve Ankara için önemli olduğunu düşündüğüm, çok önemli bir yatırım da Ankara Uzay ve Havacılık OSB’dir. Bununla ilgili yer tahsisi, kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. TAI’nın bulunduğu bölge içinde kuruluyor. Savunma sanayi konusunda bu bölgede belli bir kümelenme var. Bu bölge, Ankara’daki savunma sanayisinin merkezi konumundadır.



Ankara Uzay ve Havacılık OSB, 723 hektarlık bir alanda kuruluyor. Bağlantı yollarının yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Uzay ve Havacılık OSB’nin savunma sanayimize çok ciddi katkıları olacağını düşünüyorum.



Dökümcüler İhtisas OSB’nin altyapı çalışmaları devam ediyor. Şereflikoçhisar’da da kuruluş aşamasında olan bir OSB çalışmamız var. Mobilya sanayi için de Elmadağ bölgesinde bir OSB kurulması çalışmaları devam ediyor.”



Uluslararası rekabette yüksek teknolojili ve katmadeğeri yüksek üretimin önemi dikkate alındığında Vali Topaca, Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinden de söz ediyor: “Ayrıca, Ankara’da 5 teknoloji geliştirme bölgesi var. Bunlar; ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleridir. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki ortalama doluluk oranı yüzde 95’lerdedir.



ODTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yüzde 100, Bilkent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yüzde 98, Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yüzde 98, Gazi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yüzde 98 ve en son kurulan Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ise yüzde 44 doluluk oranına ulaşılmıştır.



Ayrıca Ankara Sanayi Odası ve İvedik OSB’nin teknoloji geliştirme bölgesi projeleri ile OSTİM OSB’nin OSTİM Ekopark projesi kurma çalışmaları devam etmektedir.”



Ankara’da şehrin çehresini değiştirecek yatırımları da soruyoruz. Vali Ercan Topaca şunları ifade ediyor: “Ankara Kalesi projesi aslında belli bir düzene girdi, Büyükşehir Belediyesi de belli bir noktaya geldi, çalışmalar devam ediyor, mümkün olduğunca biz de destekliyoruz.



Diğer taraftan Ankara’da ciddi bir fuar alanına ihtiyaç var. Doluluk oranları çok yüksek 12 OSB ve 5 teknoloji geliştirme bölgemiz var. Sanayinin bu kadar geliştiği veya gelişme eğilimi gösterdiği Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’nin tamamına hizmet edecek bir fuar alanını, gecikmiş bir yatırım olarak görüyorum. Bu konuda Vilayet olarak gerekli desteği sağlıyoruz.”



“Ankara’nın çok ciddi bir turizm potansiyeli var”

Şehrin silüetini değiştirecek turizm alanında yeni kamu yatırımları denince Vali Topaca, bu noktada yürüttükleri çalışmalara da değiniyor: “Turizmle ilgili kentsel dönüşümü biz de teşvik ediyoruz, özellikle Ulus bölgesi gibi tarihi dokunun çok yoğun olduğu alanlarda eski eserlerin onarımı konusunda ciddi desteklerimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Beypazarı, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Ayaş ve Kalecik Belediyeleri başta olmak üzere nerede bir tarihi eser varsa Ankara Valiliği olarak bu eserlerin restorasyon projelerine mali ve teknik destek veriyoruz. Nallıhan bu anlamda çok güzel bir örnektir. Kamulaştırılan eski eserler, onarılan hanlar, dükkânlar, evler… Turizm anlamında çok olumlu sonuçları alınıyor. Ankara’nın çok ciddi bir turizm potansiyeli var.



Ankara, aynı zamanda bir tarih ve kültür şehridir. Aşağı yukarı bin yıldan daha fazla bir zamandır bizim ve atalarımızın yaşadığı bir Türk şehridir. Bu değerlerin korunması ve ortaya çıkarılması konusunda ciddi çalışmalar var. Belediyelerin tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin projelerini, Valilik olarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Katkı Payı’ndan toplanan kaynak ile destekliyoruz.



Tarihi dokuyu yaşanılabilir, kullanılabilir ve turizme hizmet verilebilir şekilde gelecek nesillere devretmenin gayreti içerisindeyiz.”