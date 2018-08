Türkiye turizminin yıldız şehri; Antalya’da 2018 Perge Yılı ilan edildi. Biz de, Antalya’yı Türkiye ekonomisine en çok katkı sunan illerin başına getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya ve gelecek vizyonu üzerine konuştuk. Vali Karaloğlu, turizm,

ihracat ve istihdamdaki başarılarının yanı sıra Antalya’yı dünyanın marka eğitim şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini de dile getiriyor.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, her yıl 10 milyon civarında turistin ziyaret ettiği çok önemli bir turizm destinasyonu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın bu başarısını sahip olduğu dünyaca ünlü plajları ve kaliteli turizm tesisleriyle kazandığını ancak şehrin doğal tarihi ve kültürel birikimiyle çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylüyor.

“2018, Perge Yılı”: Vali Karaloğlu, “Biz de Antalya’nın bu potansiyelini ortaya çıkarabilmek, turizmi 12 aya yaymak ve alternatif turizm modelleriyle turizmde alt markalar oluşturmak amacıyla çalışmalar başlattık. Bu çalışmalardan bir tanesi de 2018 yılını ‘Perge Yılı’ ilan etmemiz. Antalya, sahip olduğu antik kent sayısıyla dünyada çok önemli merkezlerden bir tanesi ancak elimizdeki bu değerleri yeterince kullanamıyoruz. Ve Antalya’nın bu yönü dünya çapında pek fazla bilinmiyor. Örneğin; Perge. Perge birçok turizm merkezimizin bitişiğinde yer almasına ve döneminin en parlak şehirlerinden bir tanesi olmasına rağmen burayı ziyaret edenlerin sayısının hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz” diyor.

Vali Karaloğlu, anlatıyor: “Biz de Perge’den başlayarak her sene bir antik kentimizi ön plana çıkartmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla böyle bir proje başlattık. Perge’nin tanıtımını yapmak amacıyla Perge’de çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz, ATAV’ın başlattığı, ‘Perge’de dikili bir sütunun olsun’ kampanyası ile hayırseverlerin verdiği 2500 TL’lik bağış ile tarihi bir sütunu o hayırseverimizin adını alacak şekilde ayağa kaldırıyoruz. Perge’nin fotoğraflarının yer aldığı sergilerle ve sosyal medya üzerinden #VisitPerge etiketiyle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Okullarımızda Perge’nin tanıtımını yaparak çocuklarımızın hem burayı yerinde görmesini hem de bir tarih bilinci oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar gibi daha birçok farklı çalışmalarla bu sene Antalya’ya gelen her 3 turistten bir tanesinin Perge’yi ziyaret etmesini ve Antalya’dan memnun bir şekilde ayrılmasını amaçlıyoruz.”

“Dünyanın en gözde spor merkezi; Antalya olabilir”: Antalya’nın tesisleri ve uygun iklim koşullarıyla birçok spor turizmine de ev sahipliği yapan önemli bir destinasyon olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, spor turizminin, Antalya turizmini 12 aya yaymak amacıyla oldukça önemli bir faktör olduğuna dikkat çekiyor: “Dünyanın dört bir tarafından futbol takımlarının yaz ve kış kamplarını yaptığı tesislere sahibiz. Sadece futbol da değil, tenis, golf, basketbol, voleybol, bisiklet, gibi birçok spor dalında önemli bir potansiyelimiz var. Biz ilimize hem kamp için gelen takımların sayısını arttırmak hem de dünya çapında düzenleyeceğimiz büyük organizasyonlarla Antalya’nın popülerliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Turkish Airlines Antalya Open Golf ve Tenis turnuvamız oldukça önemli. Özellikle Antalya Open Golf Turnuvası Avrupa’nın en büyük 3 organizasyonundan birisi arasında. Biz de bu markayı daha da güçlendirmek ve diğer spor dallarında da büyük marka organizasyonlar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Antalya’nın spor turizmindeki potansiyelini tam manasıyla kullanabilirsek dünyanın en gözde spor merkezi Antalya olabilir.”

“Antalya ihracatta 1 milyar doları aştı”: Vali Karaloğlu, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın sadece turizm ile değil, tarım ve ticaret gelirleriyle de Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor: “Kesme çiçek, arıcılık ve sanayi gibi pek çok bilinmeyen faklı kollarda da yüksek bir gelire sahibiz. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde İstanbul’un ardından ikinci olduk. İhracatta yine 2017 yılında Türkiye yüzde 10.2 dolaylarında büyürken Batı Akdeniz yüzde 19.7 büyüdü ve ilk kez Antalya ihracatta 1 milyar doları aşan iller arasına katıldı. Bütün bu başarılarıyla gerek turizm, gerek ihracat, gerek ise istihdamda Antalya, Türkiye’nin öncü şehri, parlayan yıldızıdır. Sanayileşme yönünden Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge’de her geçen gün yeni başarılara imza atan çok değerli firmalarımız var. Bu başarıları arttırmak, özellikle Sanayi 4.0’da Türkiye’ye öncü olmak istiyoruz. Bu manada kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum ve sektör temsilcilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Eksiklerimizi, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı masaya yatırıp çözümler üretiyoruz. Bizim için önemli reklam başarı bu manada Antalya’yı her alanda başarıya taşımak için tüm sektörlerde kenetlenerek elbirliğiyle başarıya koşuyoruz. Başka bir deyişle Antalya’nın turizm ve tarımdaki gibi başarısını her alana taşımaya, Antalya’yı Türkiye ekonomisine en çok katkı sunan illerin başına getirmeyi amaçlıyoruz.”

“Antalya’yı tüm dünyadan öğrencilerin geldiği evrensel bir eğitim merkezi yapmayı hedefliyoruz”: Vali Karaloğlu, eğitimin şüphesiz bir milletin bekası için en önemli faktör olduğunu dile getiriyor: “Eğitim olmazsa turizm de olmaz, tarım da olmaz, sanayi de olmaz, hiçbir şey olmaz. Öncelikli olarak her alanda nitelikli, kaliteli eğitim almış, ahlaklı örnek bireyler yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımızın hangi alanda ilgi ve yetenekleri varsa o alana yönlendirmeli ve en güzel şekilde yeteneğini geliştirmesine vesile olmalıyız. Bunun için de mesleki okullar çok önemli. Mesleki okulların yanında gençlerimizin spora ve sanata olan ilgi ve yeteneği de çok önemli. Kesinlikle tek tip eğitimi desteklemiyoruz. Öğrencilerimizin hangi alana yeteneği varsa o alana yönelmesine vesile oluyor, o öğrencimizin branşında dünyanın en iyisi olabilmesi için öğretmenlerimizin, idari amirlerimizin de o öğrenciye her türlü desteği verdiği bir eğitim sistemini uygulamaya çalışıyoruz. Öte yandan Antalya’yı tüm dünyadan öğrencilerin geldiği evrensel bir eğitim merkezi yapmayı hedefliyoruz. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da destekleriyle Antalya’mızın batısında 3. devlet üniversitemiz olan Tekeli Üniversitemizi açacağız. Dünya standartlarının da üstündeki eğitim anlayışıyla her sene akademik alanda uluslararası başarılara koşan üniversitelerimizle dünyanın marka eğitim şehirlerinden birisi olmayı hedefliyoruz.”