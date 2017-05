Teşvikli Bingöl’den çağrı var; “Potansiyel var yatırıma gel”

Bölünmüş karayolları ağı, havayolu, demiryolu ulaşım imkanlarıyla yatırımcının ilgisini çeken Bingöl’de şehrin çehresini değiştirecek çalışmalar hız kazanıyor. Bingöl’ü bölgenin termal merkezi haline getirecek KENTPARK projesi bunlardan biri. Yakın zamanda yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek projeyi Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, şöyle anlatıyor: “Bingöl önemli termal sulara sahip. 2014 yılında Bingöl İl Özel İdaresi tarafından Bingöl Merkez Ilıcalar Kös Mevkii’nde yapımı tamamlanan birinci sondaj kuyusunda 51 derece sıcaklığında ve saniyede 20 litre jeotermal su verimi elde edilirken 2016 yılında yapımı tamamlanan ikinci sondaj kuyusunda da 55 derece sıcaklığında ve saniyede 18 litre jeotermal su verimi elde edildi. Bingöl’ü bölgenin termal merkezi haline getirecek KENTPARK projesinin gerçekleşmesinin en önemli kısmı olan bu jeotermal suların Ilıcalar Beldesi’nden il merkezine isale edilmesi için bütün çalışmalar tamamlandı. KENTPARK;110 dönümlük alan üzerinde 300 yataklı termal otel, AVM, aquapark gibi yatırımları kapsayacak. Şehre büyük katkı sağlayacak”



Şehrin çehresi güzelleşecek

Vali Köşger, şehrin yatırım potansiyellerinin çeşitli olduğunu belirterek birçok sektör temsilcisini bölgeye davet ediyor. Şehir yönetimi olarak yatırımcıya her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini kaydeden Köşger, şehrin gelişimi yönünde yürüttükleri projeyi şöyle aktarıyor: “Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden biri olması planlanan 501 işyerini içerecek Yeni Sanayi Sitesi’ni yatırım planına aldık. Belediyemizin DSİ ile birlikte yürüttüğü Çapakçur Vadisi projesi ve yeni yapılacak viyadük şeklinde köprümüz şehre ayrı bir güzellik katacak. Mevcut Valilik binasının yerinde altı otopark, üstü yeşil alan ve kent meydanı yaparak ilimizi daha da güzelleştireceğiz.”



Tarım ve hayvancılıkta potansiyeli var

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı olan Bingöl’ün nüfusu 270 bin. Şehir, birçok iş kolunun merkezi olabilecek nitelikte. Köşger, “İlimizin sahip olduğu hayvancılık geleneği ile geniş mera ve çayır alanları başta küçükbaş olmak üzere hayvancılığı ön plana çıkarmaktadır. Bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık, sağladığı istihdam, beslenme ve birçok sektöre girdi sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir” diyor. Tarım ve hayvancılık sektörüne ciddi devlet destekleri olduğunu hatırlatan Köşger, “İlimizin coğrafi konumunun getirdiği pazarlama imkânları da sektörün gelişme potansiyeline olumlu katkı sağlamaktadır. Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Et ve Süt Kurumu gibi kurumlar, sektörün gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yakın zamanda SÜTAŞ tarafından Bingöl’de gerçekleştirilmesi planlanan entegre hayvancılık yatırımının da şehre önemli bir ivme sağlaması beklenmektedir” diye konuşuyor.



Kış turizmi için yatırımcı bekleniyor

Öte yandan şehirde işsizlik sorununa çözüm olmak amacıyla emek yoğun yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. İlde yatırımcıların hizmetine sunulmak üzere, yapımı tamamlanmış 3 Tekstilkent Binası ve bir tanede Çağrı Merkezi Binası bulunuyor.

Vali Köşger, ilin yatırımlar yönünden cazibe merkezi olabilecek yanlarını şöyle anlatıyor: “İlimizde, iki adet kayak merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 950 metre pist uzunluğuna sahip olan Yolçatı Kayak Tesisi, 50 yatak kapasiteli kayak evi ve teleski bölümlerinden oluşmakta olup havalimanına uzaklığı 32 km’dir. 1600-1700 metre pist uzunluğuna sahip olan Hesarek Kayak Merkezi, Bingöl Merkez’e 34 km uzaklıktadır. Tesis 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşmaktadır.”



Üreticilerin merkezi OSB genişleyecek

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi, nitelikli yatırımcının merkezi konumunda. 1990 yılında kurulan OSB’de 47 adet parselin 40 tanesi tahsisli olup 21 tanesinde faaliyet başlamış. OSB’de çeşitli büyüklükte 7 boş sanayi parseli bulunuyor. Vali Köşger,“OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak gerek yaptığımız yönetim kurulu toplantıları gerekse de birebir firma görüşmeleriyle OSB’deki yatırımcılarımızın sorunlarını çözmekteyiz. Daha önce OSB’mizin idare ve itfaiye binalarını tamamlayarak hizmete almıştık. Şu an OSB’nin atık sisteminin sağlıklı hale getirilmesi için Kalkınma Ajanslı destekli bir proje yürütmekteyiz. Ayrıca Cazibe Merkezleri Programı kapsamında OSB’de genişleme çalışmalarını başlattık. Yine OSB’mizin doğalgaz bağlantısı için BOTAŞ ve ilgili kurumlarla çalışma başlattık” diye konuşuyor. Valilik başkanlığında, sekretaryasını Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi’nin yürüttüğü ‘İl Yatırımları Kolaylaştırma Kurulu’ da ilgili kurumları bir araya getirerek sanayicinin sorunlarına çözüm buluyor.

Yatırıma gelen hiçbir yatırımcıyı geri çevirmeyeceklerini kaydeden Köşger, Fırat Kalkınma Ajansı ve Defterdarlık işbirliğiyle 2016 yılında yapılan çalışmayla 37 Hazine parselinde ön izinleri aldıklarını ve yatırıma hazır hale getirdiklerini açıklıyor. Köşger, Fırat Kalkınma Ajansı’nca yürütülen 5 milyon avroluk AB eş-finansmanlı “Bingöl İŞGEM IPA” projesinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Proje kapsamında 22 işlik yapılacak, yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanacaktır” diyor.

Bingöl’de 3’ü aktif, 1’i inşaat ve 1’i de planlama aşamasında olan toplamda 5 adet sanayi sitesi bulunuyor. SGK’nın 2017 yılı Mart ayı verilerine göre, ilde özel sektör bazında 2028 işyerinde yaklaşık 18 bin 800 kişilik istihdam sağlanıyor. Bu işyerlerinin tamamına yakını KOBİ düzeyinde olup, 50 ve üstü işçi çalıştıran 40’a yakın işletme bulunuyor.

Öte yandan Bingöl Üniversitesi, “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite seçilerek bölgenin kalkınmasında önemli rol üstleniyor.