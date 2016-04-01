Ege Bölgesi’nin sanayi merkezlerinden Uşak, yatırımcılar için çekim merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Aynı zamanda köklü tarihiyle bir kültür merkezi olan Uşak’ın gelişimini yakından takip eden Vali Ahmet Okur, valiliğin, yerel yönetimlerin, üniversitenin işbirliğiyle kentin çehresini değiştireceklerini söylüyor.

Ege Bölgesi’nde yeralan Uşak, Anadolu’daki en eski yerleşim alanlarından biri. Köklü tarihiyle çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapan Uşak, aynı zamanda gelişmiş sanayisi ile de önplana çıkıyor. Türkiye pazarında yılda 6 milyonu aşan battaniye üretimiyle yüzde 95’lik bir paya sahip olan şehir, iplik üretiminde 75 bin tonla yüzde 70, giysilik deride 76 bin tonla yüzde 64, gazlı bezde 2800 tonla yüzde 50 ve seramikte 40 milyon metreküple yüzde 18’lik bir paya ulaşıyor.

Uşak Valisi Ahmet Okur, “Temelde bir sanayi kenti olan Uşak’ta üretim kapasitesi ve Pazar payları açısından elde edilmiş yüksek seviyeleri korumak, sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek her zaman olduğu gibi büyük önem taşımaktadır” diyor.



Vali Okur; deri, tekstil, seramik ve geri dönüşüm alanlarında şehrin hem yurtiçinde hem de yurtdışında

sözsahibi olabilme iddiasını devam ettirmek için çok yönlü çalışmaları devam ettirdiklerini söylüyor. Okur, yürüttükleri çalışmaları şöyle aktarıyor: “Gerek nitelikli insan kaynağı, gerek üretim süreçlerinde

ileri teknoloji kullanımı ve daha çevreci yaklaşımlarla yüksek katmadeğerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca, hayvancılık gibi çok iyi bildiğ imiz bir alanın avantajlı olduğumuz diğer alanlar seviyesine yükseltilmesi yönünde koordinasyon çalışmalarını yürütüyoruz.



Teşvikler, vatandaşların bilinçlendirilmesi, sulama alanlarının genişletilmesi ve arazi toplulaştırması

ile birlikte tarımsal üretimin artışı ile ilgili beklenti düzeyimiz yüksek. Bununla birlikte şu anda 34 tane sulama göletimiz var, bu sayının 50’ye çıkmasını bekliyoruz. 50 tane sulama barajı olan başka il yok. Bizim bu barajları verimli şekilde kullanmamız gerekir. Ayrıca yıllarca ilimizin lokomotif sektörleri arasında yeralmış deri sektörüne de yeni bir yaklaşımla bakma vakti gelmiştir. Bu çerçevede ilimizde deri sektöründeki ara mamul üretiminden markalı, son mamul üretme safhasına geçişle ilgili olarak değerlendirmelerimiz devam etmektedir.”





Kamu olarak şehrin kalkınması na ivme katacak projelere odaklandıklarını dile getiren Vali Ahmet Okur, “İl ve ilçelerde yürütülmekte olan kamudaki 2015 yılı toplam proje sayısı 408, toplam proje bedeli 1 milyar 28 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan 302 proje tamamlanmıştır. 80 projeye devam ediliyor. 17 proje ihale aşamasında 9 projenin ise ön hazırlıkları yapılıyor. Bu çerçevede Hızlı Tren Projesi, Arkeoloji Müzesi Projesi, Karahallı Organize Sanayi Bölgesi ’nin geliştirilmesi, 39 adet Göl-Su Projesi, 200 kişilik Huzurevi İnşaatı dikkat çeken projeler arasında yeralmaktadır” bilgisini veriyor.

Uşak il merkezinde doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde iki, Karahallı İlçesi’nde ise çalışmaların sürdüğü bir Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Vali Ahmet Okur, yeni yatırım taleplerini karşı

layabilmek, gelişmiş OSB’ler düzeyine yükselebilmek amacıyla genişleme alanları çalışmalarının

ağırlık kazandığını ve sektörel çeşitliliğ in artırılmasını hedeflediklerini anlatıyor. 16 bin 500 kişinin istihdam edildiği, işsizlik oranlarının yüzde 5’lerde olduğu Uşak’ta 3 Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışır durumda bulunan 750 adet sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor.



Ahmet Okur, “2015 yılında gerçekleştirilen 225 milyon dolar ihracatıyla Uşak, girişimci ruhu yüksek insanların yaşadığı bir şehir.

OSB’lerimiz ve niteliği düşünüldüğünde Uşak’a ciddi bir yatırımın olduğunu görebiliyoruz. OSB’lerde tekstil, deri, geri dönüşüm, seramik sektörleri ağırlıklı olarak yeralıyor. Bunun yanında OSB’lerde katmadeğeri yüksek ürünlerin üretimini yapan, çevreyi daha az kirleten işletmelere evsahipliği yapmayı arzu ediyoruz” diye konuşuyor.



Afyon-Uşak Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye’de ilk kez birden fazla kentin biraraya gelmesi ile kurulmuş bir teknopark. Ahmet Okur, “Birden fazla üniversitenin ortaklığında teknoparklar vardı ancak ilk kez birden fazla ilin ortaklığında bir teknopark kurulmuştur. Teknopark önemli Ar-Ge çalışmalarının

merkezi olacaktır. Bununla birlikte 30 binlere yaklaşan öğrenci sayısıyla Uşak Üniversitesi akademik

kadrosu bilgi ve tecrübesini sanayi ve sivil toplumla daha fazla buluşturma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuşuyor. Okur, Uşak’ın eğitim kalitesi ve okullaşma oranının ciddi anlamda üst seviyelerde bulunduğunun altını çizerek, “Uşak’taki akademik başarıyı arttırma anlamında iki noktada çalışma yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi ilk ve ortaokullarda yenilikçi lider öğretmen projesidir.



Uzun vadeli bir çalışma. 200 gönüllü öğretmen bu projeyi yürütüyorlar. Liselerimizde ortak sınav uygulaması ve davranış değişikliğ i modelini izliyoruz. İkinci nokta ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde sürdürülen hizmetlerin sunumunun hızını ve kalitesini artırmak amacı yla geliştirilen e-Vakıf Projesi’nin tamamlanmış, mağdur ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımız evlerinde köylerinden kalkıp gelmeden, internet üzerinden başvurularını rahatlıkla yapabilmişlerdir. Türkiye’de ilçeleri de kapsaması açısından bir ilk olan e-vakıf uygulamasıyla ilimizde iki ay gibi kısa bir sürede 3600 başvuru sisteme kaydedilmiş ve bu başvurulara gerekli işlem yapılmı ştır” açıklamasını yapıyor.



Okur, valiliğin, yerel yönetimlerin, üniversitenin yürüttüğü işbirliğ i ve çalışmaların kentin genel anlamda çehresini değiştirecek faaliyetler olduğunu belirtiyor. Okur, “Bölgesel düzeyde kalkınmada önemli ilerlemeler kaydedilen Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile birlikte yerel aktörlerin daha aktif rol alacağı ve Valiliğimiz’in koordinasyonunda yeniden bir ivme kazandırmayı planladığımız; ilimizin bilgi ve birikimini değerlendireceğimiz Uşak İli Kalkınma Vakfımız’ın da özellikle ilimizin gelişmesi ve anıtımı konusunda rol üstlenmesini öngörmekteyiz” diye konuşuyor.



Sanayi yatırımlarının yanısıra turizm alanında Uşak, zengin bir medeniyetin mirasına sahip. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yeralan Ulubey Kanyonları, aynı zamanda civarındaki antik kent yerleşimlerini de bünyesinde barındırıyor. Ahmet Okur, bölgede tabiat parkı statüsünü kazanmış alanlar olduğunu ve park alanına inşa edilen cam terasın kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret

edildiğini anlatıyor. Termal turizme ilgi duyanlar için Banaz Hamam Boğazı ve çevresinin önemli bir yatırım alanı olduğunu aktaran Okur, dünyaca ünlü Karun Hazineleri’nin en değerli parçalarının bulunduğu Uşak Arkeoloji Müzesi’nin 2016 yılı sonları na doğru yeni binasında ziyarete açılacağını duyuruyor.