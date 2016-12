Autodesk Ülke Lideri Murat Tüzüm’ün yaşam mottosu; “Yaptığımı yap”

İstanbul’da 1978’de dünyaya ‘merhaba’ diyen Murat Tüzüm, subay bir baba, ev hanımı bir annenin 3 evladından biri. Babası Aydın Nazillili, annesi Selanik göçmeni.

İlkokul’un ilk 2 yılında Adıyaman’da Atatürk İlkokulu, sonraki 2 yılda Silopi’de Atatürk İlkokulu, 5. sınıfta Ankara’da Yücetepe İlkokulu, ortaokulda Anıttepe Lisesi, lisede ise Kayseri’de Sümer Lisesi’ndedir. Hayatındaki bu hareketlilik, başlarda zor olsa da Murat Tüzüm’e her gruba sonradan hızlıca dahil olabilme ve çabuk adapte olabilme yetisi kazandırır. Tüzüm, herhangi bir gruba hızlıca dahil olabildiğini ama çabuk da unutabildiğini söylüyor. Bir başka kazanımı ise farklı insanlarla iletişim kurabilme yeteneğinin gelişmesi ve Türkiye’nin zenginliğine tanık olmak.

Babasını rol model alan Tüzüm’e, sorgulama özelliğini Anıttepe Lisesi’ndeki fizik öğretmeni Kemal Temur kazandırır: “Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyin, sorgulayın, ispat etmeye çalışın, derdi öğretmenim.” Tüzüm’ün bilgisayarla tanışması ise ortaokul yıllarına dayanıyor: “İlk bilgisayarım Commodore 64’tü, üniversitede ise masaüstü bilgisayara geçtim.” Asker çocuğu olduğu için askerliğini yapan askerlerden profesyonel tekvando ve masa tenisi eğitimi alan Tüzüm, ilkokul yıllarında tekvandoda kırmızı kuşağa kadar yükselir, liseye kadar da bu spora devam eder, masa tenisinde de iyi oynar duruma gelmiştir.

Ailesi Kocaeli’ye taşınan Tüzüm, Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanır. Üniversite yıllarında anketör, zamanla anketörlerin bölge koordinasyonunu yapan süpervizör olur, yarı zamanlı kitabevinde çalışır, bol bol kitap okur, öğrenci evinde matematik, fizik, İngilizce özel ders verir, öğrencileri kendisine ulaşabilsin diye bir cep telefonu da alır. İşine ilk yatırımıdır.

Mezun olmasına yakın internetten iş arar, bir ilan görür, Maslak’taki Geometri Bilgisayar, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fizik Mühendisi arıyordur. Sorgulama yetisi devreye girer, bir fizik mühendisiyle hemen hemen aynı dersleri aldığına güvenerek başvurur, patronu ikna eder, uygulama mühendisi olarak işe başlar. 3 yıl sonra 2002’de Adobe’nin Türkiye distribütörü Medyasoft’ta Satış Mühendisi, 2006’da IBM Türk yazılım grubunda Lotus Satış Yöneticisi, 2009’da SolidWorks Bölge Ofisi’ni kuran yönetici, 2015’te ise Autodesk Ülke Lideri olur.

Işık Üniversitesi’nden executive MBA diploması sahibi Tüzüm, “Geometri Bilgisayar bir KOBİ’ydi. Benim büyüdüğüm çevrede satış yapan insan pek hoş karşılanmazdı. Ben de bu algıyla patronun önüne gittim ve ‘ben satıcı olmak istemiyorum’ dedim. O zaman ki genel müdürüm bana şunu söyledi: ‘Herşey satıştan geçer.’ Ben o gün bu sözleri çok dikkate almadım ama sonra oradaki genel müdürümü izleyerek çalıştığım 3 yıl benim satış odaklı kariyerimde çok etkili oldu. Bana bugün mesleğimi sorsalar; ‘fizikçi’, ‘yönetici’ diyebilirim ama kendimi satışçı olarak tanımlarım. Yaptığımız her işin satış olduğuna inanıyorum, kariyer basamaklarında satışın olmazsa olmaz bir adım olduğunu düşünüyorum. Israrcılık, çok konuşmak satışcılık ile eşdeğer ve birbiriyle ilişkili gibi görülür. 3 yılda aslında satışcılığın ısrarcılık, çok konuşmak değil, aksine müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlayıp ona doğru çözümü tedarik edebileceğimiz bir süreç olduğunu benimsedim. Medyasoft’a satış mühendisi olarak geçmiştim. 1-2 yıl sonra satış, işletme konularında alaylı olduğumu, önümde engel oluşturduğunu hissettim. Bunun benim için bir darboğaz noktası olduğunu gördüm. Ve Işık Üniversitesi’nde barter ile executive MBA yaptım. Öyle bir para ödeyecek bütçem yoktu, ben üniversiteye ürün satışı yaptım, karşılığında mastera katıldım. Ciro noktasında değil de stratejik olarak hayatımın en büyük satışıdır, o. Bunu yapmaktaki amacım işin teoriğini de öğrenip danışman, çözüm sağlayan bir satışçı olmaktı. Tam planladığım gibi oldu, işletme, pazarlama, satış bilimini öğrendim, teorikle pratiği harmanladım.”

Murat Tüzüm, hayatındaki iki dönüm noktasına dikkat çekiyor: “Biri, barter anlaşması yaparak kazandığım yüksek lisans. Bir diğeri de KOBİ’lerle çalışırken dünyanın en büyük şirketlerinden IBM’e geçişim. Bir yandan skalayı yükseltip bir yandan vizyonumu geliştirebileceğim bir şirketti.” İşine tutkuyla bağlanan ve sahiplenen insanların kendisine ilham verdiğinin altını çizen Autodesk Ülke Müdürü Murat Tüzüm, “Dünyayı değiştiremeyiz ama dünyanın değişimine katkı sağlayabiliriz” diyor. Tüzüm için olmazsa olmaz; aile. Tüzüm’e göre; sağlıklı bir yaşam için aile, iş, kariyer denge içinde yürütülmeli, hayatta en çok adalet kavramına inanıyor: “Hayatın her alanında, işte, ailede her yerde adalet çok önemli.”

Rol model lider: Murat Tüzüm’ün yöneticilik anlayışı ekibine rol model olmak üzerine kurulu: “Ekibime rol model lider olmaya çalışıyorum. Eylemler sözden güçlüdür. Örneğin; ekibime sosyal medya etkinliğimizi artıralım derken öncelikle ben bunu yapıyorum, ardından ekibimin yapmasını istiyorum. Bu bağlamda yaşam mottom: ‘Yaptığımı yap.’ Autodesk’te içe kapalı olduğumuzu gözlemledim, ‘fuarlarda, etkinliklerde iş ortaklarımızın sürekli yanında olmalıyız, sektörle daha çok iletişim kurmalıyız’ dedim. Sonra da ekibime ‘Bakın arkadaşlar ben yaptım, hadi gelin siz de yapın’ dedim. Hayatta çok keskin çizgiler yok. Benim yöneticilik anlayışımda tolerans ve şefkat kavramı ön planda.”

Ekip ruhunun önemine inanan Murat Tüzüm’e göre iyi bir CEO, vizyoner olmalı: “Liderlik edecek kişinin bir adım öteyi görüp, insanları oraya çekebilmesi, yenilikçi olması lazım. Ancak yenilikçi olanlar şirketlerini ileriye taşıyabilir. Tolerans sözcüğünün büyüsüne inanıyorum. Empati yeteneği ve iletişimi de iyi olmalı. Ekibi inandırabilmek ve aynı yolda yürüyebilmek çok önemli. İyi bir lider, kendi tutkusunu ekibine aktarabilendir. Tutkulu olmalısınız ki ekibinizdeki bireyleri de motive edebilin.”

Autodesk dönüşüyor: Autodesk’in bir yazılım şirketi olarak kurulduğunu anımsatan Tüzüm, kendi liderliğinde şirketin dönüşümünü şöyle özetliyor: “Autodesk olarak hedef kitlesine çözüm sağlayıcı bir hizmet şirketine dönüşüyoruz. Ben Türkiye tarafında bu dönüşüme liderlik ediyorum. 2015-2018 yılları arasında ürün sağlayan şirketten hizmet sağlayan bir teknoloji şirketine kademeli biçimde bir değişim sözkonusu. Biz iletişimi seven insanlarız, içe kapanmak yerine dışarıda olmalıyız. Rol model olarak yürüttüğüm girişim bizi daha da pazara entegre etti, müşterilerimizle derinleşmemizi sağladı. 20 iş ortağımızla 200 kişilik bir ekosistemi temsil ediyoruz.”

Seyahati seviyor: Sporu ve seyahati hobiye dönüştüren Murat Tüzüm, haftada 2 kez, 1.5-2 saat zaman ayırarak yüzüyor, koşuyor, kardio yapıyor: “Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarına seyahatler yapıyorum. Türkiye’nin her yerine ve Amerika’ya gitmeyi seviyorum. Benim favori şehrim New York’tur, sonra İstanbul’dur. İstanbul’dan daha dinamik ve hızlı yaşayan New York’ta farklılıklara daha fazla saygı duyan bir ortam var. Venedik, Atina sevdiğim şehirlerdir. Gökçeada aşığıyım, her yıl 4-5 kez giderim. Avrupa’nın bütün şehirleri bana artık tek tip geliyor. Ortadoğu ve Afrika’ya gidebilirim; İsrail, Hindistan, Tanzanya’ya gittim, Kilimanjaro Dağı’nda trekking yaptım.” Ahşap oyuncak koleksiyonu yapan Tüzüm’ün ilgi alanında kuklalar da var: “Karagöz ve kukla yapım kurslarına da katıldım, kukla tiyatrolarını izliyorum, kukla festivallerini takip ediyorum.”

İyi müzik olduğu takdirde caz, türkü, Türk sanat müziği ayırt etmeden dinleyen Tüzüm, Hollywood filmlerini izlemeyi seviyor. Favorisi ise Al Pacino ve Tarantino filmleri. Zülfü Livaneli, Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Paul Auster kitaplarını okumayı seven Tüzüm, Türkçe kitaplar okumayı tercih ediyor: “Kitabı kendi yazıldığı dilde okumadığınızda o kitabın ruhu, verdiği duygu tamamen kayboluyor.” Gazete ve ekonomi dergilerini internetten takip eden Tüzüm, abonesi olduğu KobiEfor’u da düzenli okuyor.