Ekici Pazarlama Direktörü Elçin Ekici Öztürk; “Lideri başarıya ekibi taşır”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Yılı Raporu’na göre 165. sırada yer alan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.’nin üçüncü nesil temsilcisi Elçin Ekici Öztürk ile Konya’da küçük bir mandıradan Antalya’da peynir imparatorluğuna dönüşen şirketle birlikte büyüme ve lider olma öyküsünü konuştuk.

Küçük bir mandıradan peynir imparatorluğuna; ‘Peynirdir işi’ sloganıyla pek çok evde sofraların vazgeçilmez konuğu; Ekici, peynir denince akla gelen ilk 5 markadan biri. Ekici ailesinin başarı hikayesi; 1957’de, dede Şahabettin Ekici’nin Konya’nın Ereğli ilçesinde küçük bir mandırada, klasik peynir üretimiyle başlıyor. İkinci kuşak temsilcisi iki kardeş Mustafa ve Mansur Ekici’nin işletmeyi devralmasıyla büyüme de başlıyor. Akdeniz Bölgesi’nde sütün daha bol olması ve lojistik avantajlar, Mustafa Ekici’yi, 1979’da Antalya’ya getiriyor. Antalya Varsak’ta küçük bir mandıra ile işe başlayan Mustafa Ekici’ye birkaç yıl sonra kardeşi Mansur Ekici de katılıyor. İki kardeş omuz omuza işlerini büyütünce 1996’da Antalya OSB’deki 20 bin m2’lik yeni tesislerine taşınıyor.

Bugün, deposu, atölyesi ve soğuk hava deposu ile büyük bir üretim tesisinde faaliyet gösteren şirket, inek sütü ve Burdur tarafındaki kendi keçi çiftliğinden gelen keçi sütü ile 30’a yakın peynir çeşidi üretiyor. Ve üçüncü kuşaktan Elçin Ekici Öztürk Pazarlama Direktörü, ağabeyi Burçin Ekici ise Satış Direktörü. Konya Ereğli’de 1984’te doğan Elçin Ekici Öztürk, 2 yaşından beri Antalya’da yaşıyor. Antalya’da Mehmet Kesikçi İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve sonrasında Antalya Koleji’nde eğitimini tamamlayan Öztürk, 2002’de, İstanbul’da, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazanır. Hedefi, Ekici Peynir’de çalışmak olan Öztürk, hangi alanda çalışacağına üniversite yıllarında karar verir ve pazarlama konusunda uzmanlaşmayı seçer, mezuniyetinin ardından 2007’de Kanada’ya gider ve George Brown College’dan Stratejik Pazarlama Eğitimi alır. Türkiye’ye döner dönmez, 2009’da Antalya’da aile şirketi Ekiciler A.Ş.’de işe başlar. 2014’te Satış ve Pazarlama bölümlerinin ayrılmasıyla Pazarlama Bölümü’nün başına geçer, 2015’te ise ağabeyi Satış Bölümü’nü devralır.

Elçin Ekici Öztürk, ağabey-kardeş olarak keyifli ve mutlu bir çocukluk dönemi yaşadıklarını paylaşıyor ve işinin her adımına hakim bir yönetici olmasının öyküsünü anlatıyor: “Çocukluktan itibaren peynirle iç içe büyüdüm. Antalya’daki ilk mandırayı da Antalya OSB’deki tesisin ilk kuruluş zamanlarını da çok iyi hatırlıyorum. Evde, işte, dışarıda, peynir hep soframızda, hayatımızda. Biz ailecek hep iş konuşuruz. Lise yıllarından itibaren ağabeyimle birlikte her yaz; 1-2 ay şirkette çalışırdık. Hiçbir zaman başka yerde çalışmayı düşünmedim. Eğitimimi tamamlar tamamlamaz, hemen şirketimizde çalışmaya başladım.”

Antalya’da, İstanbul gibi trafik sorunu yaşanmadığına ve iş hayatının daha kolay olduğuna dikkat çeken Öztürk, İstanbul’da planlama yapmayı ve dakik olmayı öğrendiğini aktarıyor. Refah düzeyi yüksek Kanada’da ise hayat çok sistemli ilerlediğinden plan, program yapmanın daha kolay hale geldiğini ifade ediyor: “İstanbul ve Kanada deneyimi beni bireyselleştirdi, özgüvenimi artırdı, kendi kararlarımı verip, harekete geçmemi hızlandırdı.”



İş hayatında idolü; babası

Babasının doğuştan ticaret adamı olduğunu düşünen Elçin Ekici Öztürk, henüz raporları görmeden bile sezgileriyle konuyu anlayabilen deyim yerindeyse ‘kokuyu alabilen’ babasının bu özelliğine hayranlık duyuyor. Ekici’nin geçmişinde sıfırdan bir yükseliş bulunduğunu vurgulayan Öztürk, babası için; “Tırnaklarıyla kazıyarak, Ekici’yi Ekici yapmış bir insan. Onun çalışma azmi, vizyoner bakış açısı, attığı adımlar, önsezgilerinin gücü benim imrenerek baktığım özellikleri. Babamla birlikte çalışmak çok zor ama aynı zamanda çok keyifli ve kariyerime büyük katkısı oluyor” diyor. Elçin Ekici Öztürk, bu noktada babasıyla omuz omuza ve büyük bir uyum içinde çalışan ve yakın zamanda vefat eden amcasını anmadan geçmiyor: “Amcam da şahane bir insandı. Babamla çok güzel bir çalışma şekilleri vardı, biz de ağabeyimle ve yakın gelecekte bize katılacak amca çocuklarımızla aynı uyumu yakalamak isteriz.” Mesleğinde başarılı olmayı çok istediğini kaydeden Öztürk, yeni kuşağın Ekiciler A.Ş.’ye yeni bir renk, yeni bir soluk getireceğini düşünüyor.

Çok düşünüyor, araştırıyor, karar verdikten sonra hızla uyguluyor: Çalışılması kolay bir lider olduğunu düşünen Öztürk, dominant bir tarafının da olduğunu itiraf ediyor. Meselelere analitik bir bakış açısıyla yaklaşan Öztürk, bir karar vermeden önce ciddi bir ön araştırma ve analiz çalışması yaptığını, kararını verdikten sonra ise çok hızla uyguladığını anlatıyor: “Araştırarak, çok düşünerek karar veririm ama hızlı bir uygulayıcıyım, çabuk aksiyon alırım. Gözüm hep dışarıdadır, bütün trendleri takip ederim. Pazarlamanın olmazsa olmazı budur. Hoşgörülüyümdür. Ancak potansiyelini bildiğim ve kasten bunu kullanmayan insanlara tahammül etmem. 2009’dan beri burada çalışıyorum. En alt kademeden en üst düzey yöneticilerimize kadar ekibimizin büyük çoğunluğu değişmedi. Ekici bir yere geldiyse bu yalnızca Şahabettin Ekici, Mustafa Ekici ve Mansur Ekici’nin değil, hepimizin 500’e yakın çalışanımızın başarısıdır. Tabii ki Şahabettin, Mustafa ve Mansur Ekici’nin öncülüğü, liderliği ve vizyonuyla tüm ekibimizin yaptığı bir iş ve başarı var. O nedenle ekibimize çok güvenirim ve onları desteklerim.”

“Yönetici değil lider olmalı”: Elçin Ekici Öztürk’e göre iyi bir CEO, etkileyici, herkesin imrenerek baktığı kişi olur. Çok hoşgörülü ve disiplinlidir. Yönetici değil lider; vizyon sahibi, adil ve hak hukuk bilen biri olmalıdır, iyi ekip kurmalıdır. Çünkü Öztürk, lideri, başarıya ekibinin taşıdığına inanıyor. Öztürk, şirketine farklı bir bakış açısı kattığını, daha modern bir vizyonla baktığını söylüyor.

Türkiye’nin en sevilen peynir markalarından (lovemark) biri Ekici: “Sadece peynir üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin lider peynir üreticisi olmak istiyoruz. Şu anda ilk 5 marka arasındayız. Son 2 yıldır, 5 üründe ödül aldık. Geçtiğimiz yıl en sevilen peynir markalarından (lovemark) biri seçildik. Markalaşma konusunda 2014’ten beri ciddi ataktayız” diyen Öztürk’ün gelecek hayali ise Ekici’yi grup şirketi olarak görmek: “İçinde bulunduğumuz sektörde doygunluğa ulaştıktan sonra farklı sektörlere de yönelen bir şirket görmek istiyorum. Peynir dışında, süt tozu ve peynir altı suyu tozu üreten bir şirketimiz var ve o şirketin Yönetim Kurulu Üyesi’yim. Peynir üretirken oluşan atığımızı ürüne dönüştürüyoruz ve onu sektöre sunuyoruz. Ekso adlı şirketimizi de aynı ekip yönetiyor.”

GENÇ OSD Üyesi: Antalya’da bulunan Genç Organize Sanayi Derneği’nin Genel Sekreterlik görevini de yürüten Elçin Ekici Öztürk, “Genç OSD, kendi işimize de katkı yapabileceğimiz, söz sahibi olabileceğimiz bir yer. Genç yöneticiler olarak kendi kararlarımızı kendimiz alabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz ve Antalya OSB’deki aile şirketlerinin devamlılığını sağlayabileceğimiz bir platform olarak görüyorum” diye konuşuyor.

Özel ilgi alanı grafik tasarım: Lise yıllarında voleybol oynayan Öztürk, spor yapmayı özellikle pilates, fitness ve yüzmeyi seviyor. Özel ilgi alanı ise grafik tasarım. Öyle ki lise yıllarında bir yaz, 3 ay boyunca bir grafik tasarımcının yanında çalışmış. 2011 yılında evlenen Öztürk’ün 3 yaşında bir oğlu var. Seyahat etmeyi, sinemayı ve her tür müziği, özellikle rock müziği ve kitap okumayı seven Öztürk’ün en büyük önceliği ailesi. Favori yazarı; George Orwell. ABD; Kanada, Akdeniz ülkeleri ve Ege sahillerine seyahati seven Öztürk’ün favori şehirleri; Miami, New York, Antalya, Gaziantep ve Şanlıurfa.