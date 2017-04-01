Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı’nın yaşam mottosu; “Çalışmak, yalnız iyi çalışmak…”

Almanya’da, 1975 yılında dünyaya “merhaba” diyen Barbaros Çıtmacı, anlatıyor: “Babamı geçen yıl kaybettim, kendisi mesleğinde 65 yılını devirmiş bir inşaat mühendisiydi. Benden büyük kardeşim var; kendisi önde gelen bir proje geliştirme şirketinde finanstan sorumlu GMY (genel müdür yardımcısı) olarak çalışıyor. Annem ise herhalde 3 erkeğin gelişimine katkıda bulunan ama mesaisi asla bitmeyen bir ev hanımı olarak ailemizde en değerli koltuğa sahiptir.”



“Örnek aldığım yegane kişi ve kişilik; Mustafa Kemal Atatürk’tür”

Koç Özel Lisesi, sonrasında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çıtmacı, ‘Sermaye Piyasaları ve Borsa’ yüksek lisans ve ‘Bankacılık’ alanında doktora eğitimini tamamlamış. Çıtmacı, “Tüm eğitim ve iş hayatımda kendime örnek aldığım yegane kişi ve kişilik Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yılmayan azmi, karar parametrelerinde sabırla birleşen kararlılık, detay ve analiz yeteneği, akıl setini çok hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürebilmesi, nihayetinde hem lider doğan hem de lider olan kişiliğiyle Atatürk herkes için ciddi bir ışıktır ve yoldur” diyor.

Sahada başlayan çalışma hayatı: Çalışma hayatına çok küçük yaşlarda su satarak başlayan Çıtmacı, üniversite yıllarını devre mülk pazarlama, kitap ve rehber satışı, hatta eşantiyon dağıtımı ile tamamen sahada geçirmiş. Çıtmacı, “Buradaki amacımın, tamamıyla içinde yoğrulduğumuz kategorik davranış setlerini çeşitlendirmek ve sosyo-ekonomik farklılıkları tanımanın katkısını özümsemek olduğunun şimdi daha çok farkındayım” diye konuşuyor.

Kariyer planı kurgusu öğrencilik yıllarında başlar: Kariyer gelişiminde ilk adımını Deutsche Bank, eski adıyla Bankers Trust Hazine Bölümü’nde atan Çıtmacı, “Lise ve üniversite yıllarında kariyer planımı önce bir bankanın hazine bölümünde işe başlamak ve fon yönetimini anlamak, sonrasında çok uluslu yabancı bir şirketin hazinesini ve finansını yönetmek, devamında ise bir kurumun tepe yöneticisi olmak üzerine kurgulamıştım. Bugün itibarıyla belki unvan bazında bunu gerçekleştirmiş olarak konuşuyorum fakat içinde bulunduğum sektörler, iş yoğunluğu ve bunun yarattığı motivasyon tüm kariyer adımlarının ötesinde” diye konuşuyor.

Referansı; kriz yönetimi ve sürdürülebilir kurumsal yönetişim: Banka, sonrasında Doğuş Grubu’nun VW ve GE Capital ile olan ortaklıklarında toplam 11 yıl, hazine ve finans departmanlarında kıdemli yönetici olarak görev yaptıktan sonra Çıtmacı, 2012 Temmuz ayında mevcut adresi olan Fleetcorp Operasyonel Filo Kiralama şirketinde çalışmaya başladığını dile getiriyor: “Önce finanstan sorumlu genel müdür vekili ve son 14 aydır da CEO olarak çalışmaktayım. İlginçtir, 2012 yılı hariç bahsettiğim kurumlardaki işe başlama yıllarım genelde dalgalanmanın oldukça fazla olduğu dönemlerdedir. Kriz yönetimi, belirsizliklerin nasıl öngörülüp iş kolunun nasıl sürdürülebilir kılınacağı ve kurumsal yönetişim, tüm süreçlerde referans maddelerim olmuştur.”

İş hayatındaki hiçbir gündemi özeline taşımıyor: Barbaros Çıtmacı, iş ve özel hayatını asla birbirine karıştırmıyor, aradaki sınırı keskin ve kalın çizgilerle çiziyor: “İş benim için hayatın bir parçası aslında, verimlilik ve katmadeğer yaratmak yaşamın her alanına sirayet etmekte. Özel ve iş hayatım arasında ciddi bir trafik vardır; bununla birlikte sürekli aklımda yer almasına rağmen işteki hiçbir gündemi özelime taşımam.”

“Fleetcorp’ta çalışanlar yürümeden önce koşmaya başlar”: Yaşam mottosunu “Çalışmak, yalnız iyi çalışmak…” cümlesiyle özetleyen Çıtmacı, kendisini anlatmayı çok da tercih etmediğini vurguluyor: “Çalışma arkadaşlarımın görüşleri elbette ki belirleyici. Yalnız kararlarda paylaşımcı, kurumsal yönetişimi önceliklendiren, nihayetinde adil ve doğru olmaya çalışan bir yöneticiyim.” Çıtmacı, kendi liderliğinde şirkete ve ekibe kazandırdığı farklılık ve başarıyı ise şu cümlelerle aktarıyor: “Genç ve birbirini tanıyan bir ekibiz, Fleetcorp’ta çalışanlar yürümeden önce koşmaya başlar. Herhalde ekip çalışması frekansında ciddi bir ivmelenme var, bunda katkım olmuştur diye bakıyorum.”

Çalışmayı çok seven Barbaros Çıtmacı, emekliliği ise hiç düşünmüyor: “Emeklilik benim için hiç de geçerli olmayan bir safha… Gelecek için planlardan ziyade majör bir hedefim elbette ki var. Yalnız kısa, orta ve uzun vadeli planlar olarak bakmayı tercih ediyorum.”

Fleetcorp, 2017’de 1.9 milyar TL aktif büyüklük hedefliyor: Barbaros Çıtmacı, Fleetcorp’un 2017 hedeflerinden de sözediyor: “Planlarımızı, 2017 sonunda ciromuzun 780 milyon TL olarak gerçekleşeceği şeklinde güncelledik. 2016 sonunda 1.6 milyar TL olarak gerçekleşen aktif büyüklüğümüzün; 2017 yılı sonunda 1.9 milyar TL tutarlarında olacağını öngörüyoruz. Toplam filo büyüklüğümüzü 2017’de 25 bin olarak tahmin ediyoruz. 2018 büyüklüklerinde ise 900 milyon TL ve 2.1 milyar TL aktif seviyelerini planlıyoruz. 2017 için planladığımız araç alımı 11 bin adet seviyesinde, bu da 700 milyon TL gibi bir alım tutarı anlamına geliyor.”

Kitap okumayı çok önemsiyor: Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü sivil toplum kuruluşu olan TÜSİAD’a üye olduğunu belirten Barbaros Çıtmacı, yazılı ve görsel basını yakından takip ediyor. Çıtmacı için TV tarafında tartışma programları ön planda yer alıyor. Gün içindeki ekonomi yayınlarını da yakından takip eden Çıtmacı, kitap okumanın da çok önemsediği bir konu olduğunun altını çiziyor: “Eş zamanlı birden fazla kitap okuyabilen bir kişi değilim. Yalnız referans kitap olarak arada pasajlar halinde okuduğum Atatürk’ün Nutuk eserini çok fazla önemsiyorum. Liderlik ve stratejinin doğru karışımı bu büyük eserde yer almakta…” Genelde İtalyan tarzı giyinmeyi tercih eden Çıtmacı, giyim tercihinin “demi classic” olduğunu söylüyor.