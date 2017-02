Kendi deyimiyle “hırslı, tezcanlı, hızlı ve ısrarcı” Murat Akyüz; “İş hayatı keyif verirse başarıyı getirir”

İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Yönetim Kurulu Üyesi, TİM Sektörler Konseyi Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Türkiye Kimya Sanayi Meclis Başkan Yardımcısı olan Murat Akyüz aynı zamanda 6 ihracatçı birliğini aynı çatı altında birleştiren İMMİB’in (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) yeni Koordinatör Başkanı oldu.

Akyüz Plastik A.Ş. Uluslararası Satış Direktörü Murat Akyüz kendi sözcükleriyle “Hırslı, tezcanlı, hızlı ve ısrarcı…” Empati yaparak, müşterisinin ne istediğini anlamaya çalışanların iyi satış yapabildiğini vurgulayan Akyüz, işin başarıya ulaşmasında ekibin önemine değiniyor: “Bireysel başarı her zaman çok önemli olsa da sistemi ayakta tutan ekip başarısıdır. Sistemdeki bir kişinin başarısızlığı bütün sistemin başarısızlığı olarak algılanmalıdır. Sistem kendi içinde o başarısız arkadaşı devre dışı bırakmalıdır. Yönetici olarak işin her yönünde olmaktansa belirli noktalarda sürece dahil oluyorum. Müşterilerle sürekli görüşülmeli ve her zaman maliyetler göz önünde bulundurulmalı. Bir de teknolojik araştırma önemlidir.”



Ömürboyu öğrenme sürecinin devam ettiğini belirten Akyüz, aile ve iş hayatının bir arada denge içerisinde yürütülmesini öneriyor. Akyüz’e göre iyi bir CEO, ekibine koçluk yapabilmeli, projenin başından sonuna kadar ihtiyaç ve süreç analizlerini sürekli gündemde tutabilmeli, zaman ve bütçe yönetimini kendisine ve ekibine çok iyi anlatmalı: “En değerlisi aslında zaman. Zamana verdiğiniz kıymet, insanın kendi hayatına koyduğu kıymetle doğru orantılıdır.”



İş hayatının keyif vermesi halinde başarıyı getireceğinin altını çizen Akyüz, “Hem hoşunuza giden bir iş yapıyorsunuz, hem de bundan para kazanıyorsunuz, bundan daha keyifli bir durum olamaz. Para amaç değildir, sadece yaşamın içerisinde bir araçtır, çocuklarımıza bunu öğretmeliyiz. İşimiz, sadece ve sadece gerçekten hoşnut olduğumuz, zevk aldığımız ve hayatımızda yapmak istediklerimize ulaşmak için bir araçtır” diye konuşuyor. Akyüz, ilkokuldan itibaren ise her çocuğa 10 parmak klavye kullanılmasının öğretilmesini ve insanın karakterini yansıtan bir imzası olabilmesi için imza üzerine bir dersin olmasını istiyor.



Murat Akyüz’ün iş hayatında örnek aldığı CEO’lardan biri; Southwest Airlines’ın CEO’su ‘Herb’ David Kelleher: “Kendi işinin içerisine kattığı duygu, bağlılık ve müşteri ilişkilerini önplana alarak başarıyı sağlamış. Ülkesindeki tüm ucuz konsept havayolu şirketlerinin kuruluşunda onun imzası vardır. Belirlediği şirket stratejisiyle beni gerçekten etkiledi. Bir diğeri Toyota’nın Kurucusu Eiji Toyota. Üretim sistemleri açısından beni çok etkiledi.”



Ankara’dan İstanbul’a:

Murat Akyüz, plastik ve züccaciye sektöründe faaliyet gösteren ticaret erbabı Ankaralı baba ve evhanımı annenin 5 çocuğunun üçüncüsü olarak 1971’de Ankara’da dünyaya “Merhaba” der. Dedesinin ve onun kardeşinin kurduğu şirketi, Murat Akyüz bugün, 2 erkek kardeşi ve babasıyla birlikte yönetiyor. 1980’de ilk üretimine başlayan Akyüz Plastik, 1989’da anonim şirkete dönüşür ve Murat Akyüz ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınır. Üretim işi İstanbul’da büyüyecektir.



Akyüz, satış yapmaktan hep büyük keyif alır: “Satış benim için her zaman önemliydi. Bir dönem Comodor bilgiyasarlarının oyunlarını birbirine aktaran elektronik devreyi yaptırıp, dergiler üzerinden sattım. Hatta üniversitenin ilk yılında, yanan bir aracı görüp fotoğraflarını çektim, Hürriyet Gazetesi’ne bu haberi ve fotoğrafları, negatifleriyle birlikte 500 TL’den sattım.”



Matematiği, bilgisayarları ve programcılığı çok seven Akyüz, o nedenle Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nü seçer. 2 yılın sonunda bilgisayar programlamanın hayatının amacı olmadığına karar verir, yönünü Makine Mühendisliği Bölümü’ne çevirir. 3 yıl sonra mezun olur. “Üniversite bittikten sonra hiç vaktim olmayacak o nedenle bu yılları çok iyi değerlendireyim, edinebileceğim maksimum beceriyi edineyim” diyen Akyüz’ün koşusu oldukça hızlıdır, her günü dolu doludur. Gemi kaptanlığı ehliyeti ve balık adam brovesi almak, bir petrol şirketinin desteklediği Türkiye’nin en iyi sürücü yarışmasında 13. olmak, ralli hakemliği, Go Kart teknik servis hizmeti, squash ve tenis...



Akyüz Plastik A.Ş.’de Üretim Yöneticisi olarak üretimin başına geçen Akyüz, satıştan hiçbir zaman vazgeçmez: “Türkiye’de saksılardaki ilk renk değişimini yaptık. Toprak rengi görünümlü terakota saksıyı üretmeye başladık. İlk röportajımızı verdiğimiz dergi ‘Saksıyı çalıştırıyor’ diye bir başlık atmıştı. Saksılarda renk değişimleri ve modellerinde çok ciddi bir atılım yapmıştık, hem satışlarımız arttı hem de Hollanda Hükümeti bize 1 yıllık sponsorluk teklif etti. Bizim başta Hollanda olmak üzere bütün yurtdışı satışlarımızda da 1 yıl sponsor oldu. Bu da hepimiz için güzel bir fırsattı.”



Sonrasında Türkiye’de üretimin sadece makine mühendisliği ile öğrenilmeyeceğine karar verir, endüstri mühendisliğine yönelir. Şirketteki işine devam ederken İstanbul Üniversitesi'nde ‘Üretim Yönetimi’ alanında yüksek lisansını tamamlar. Askerliğin ardından da ABD’ye gider. San Diego’da bulunan National University’de MBA yapan Akyüz, program bitmeden iş teklifi alır, 1999-2001 yılları arasında KCG Consulting Group’ta Simülasyon Mühendisi olarak çalışır, görevi çerçevesinde 100 büyük ABD şirketine endüstri mühendisliği danışmanlığı hizmet verir, ABD’nin yüzde 80’ini bu vesileyle görür. 2001 yılının sonunda Türkiye’ye ve aile şirketine gelir. 2003’te İKMİB’e girer, 2006’da da ilk kez İKMİB Başkanı olur. Akyüz, 4 ve 6 yaşında iki oğluna daha fazla zaman ayırabilmek için sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerini biraz azaltmayı planladığını açıklıyor.



Murat Akyüz, aynı zamanda Türk Ticaret Merkezi ABD’nin başkanlığı görevini de yürütüyor. Akyüz, “ABD’de şu anda Türk Ticaret Merkezleri açıyoruz, Şikago’da açtık. New York’ta açıyoruz, bir sonraki adımımız 1 yıl içerisinde Los Angeles ve Miami’de de açmak olacak” diyor.



Akyüz Plastik A.Ş., 2017’de cirosunu yüzde 25 artırmayı hedefliyor:

Üretiminin yüzde 50’sini 35 ülkeye ihraç eden Akyüz Plastik A.Ş., 10 milyon dolar civarındaki cirosunu 2017’de yüzde 25 artırmayı hedefliyor. Akyüz, gelecek yıl hayata geçecek 1.5 milyon dolarlık yatırımla bir tasarım merkezi oluşturmak üzere Ekonomi Bakanlığı kaynaklı bir çalışmaları bulunduğunu da dile getiriyor: “Amacımız Akyüz Plastiğin geliştirdiği ürünleri daha yüksek katmadeğerli ve ihracata dayanan bir yapıya sokmak.”