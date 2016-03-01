Bölgesel kalkınma destekleri inovasyona odaklanıyor
Kalkınma Ajansları Destekleri
Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 18 Mart 2016. Dosya Teslimi: 25 Mart 2016
Amaç: TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi.
Destek Miktarı: Program Bütçesi: 2.000.000 TL. Asgari Destek: 25.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL. Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %25’i, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.
Yararlanıcılar: Gerçek kişiler ve KOBİ’ler
Bilgi İçin: (www.serka.gov.tr)
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (Adana,Mersin)
Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 8 Nisan 2016. Dosya Teslim: 15 Nisan 2016.
Amaç: Bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılmasıdır.
Öncelikler: “Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyi/ ihracat/ pazarlama/ kalite standartlarının artırılması ve mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği/ ürün geliştirme/ ürün çeşitlendirme olanaklarının artırılması.
Desteklenen Sektörler: Gıda-içecek, kimya-plastik, tekstil-hazır giyim, makine-metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim sektörleri.
Destek Miktarı: Program Bütçesi: 7.000.000 TL. Asgari Destek: 25.000 TL. Azami Destek: 250.000 TL.
Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz.
Bilgi İçin: www.cka.org.tr
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)
Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 8 Nisan 2016. Dosya Teslimi: 15 Nisan 2016
Amaç: Makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katmadeğerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katmadeğerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması.
Öncelikler:
1- İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi,
2- Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi.
Destek Miktarı: Program Bütçesi: 3.500.000 TL. Asgari Destek: 30.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %25’i, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.
Uygulama Süresi: Asgari 6 ay-azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri Ve Ortakları: KOBİ’ler, kar amacı güden kooperatif ve birlikler.
Bilgi İçin: www.marka.org.tr/anasayfa
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Isparta, Burdur,Antalya)
Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 18 Mart 2016. Dosya Teslimi: 25 Mart 2016.
Amaç: Batı Akdeniz Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması, hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması.
Öncelikler:
1- İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması (Sadece mikro işletmeler için geçerlidir),
2- İşletmelerde yenilikçi üretim süreçlerinin ve yüksek katmadeğer içeren yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi,
3- İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi.
Destek Miktarı: Toplam Bütçe: 8.000.000 TL.
Mikro İşletmelere; Asgari Destek: 25.000 TL. Azami Destek: 50.000 TL
Küçük İşletmelere; Asgari Destek: 150.000 TL. Azami Destek: 300.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %25’i, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.
Proje Süresi: 6-9 aydır.
Bilgi İçin: www.baka.org.tr/2016-yili-mali-destek-programlari
FIRAT KALKINMA AJANSI (Malatya, Elazığ,Bingöl, Tunceli)
İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 11 Mart 2016. Dosya Teslimi: 18 Mart 2016
Amaç: TRB1 Bölgesi’nde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi.
Öncelikler:
Malatya-Elazığ İlleri İçin; Makine ve ekipman imalatı, plastik sanayi, kimya sanayi, ambalaj malzemeleri imalatı, tıbbi malzeme ve medikal ürünlerin imalatı, yapı malzemeleri, gıda ve tekstil-konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme.
Bingöl Ve Tunceli İlleri İçin; Tekstil-konfeksiyon, OSB ve KSS’lerde yapılacak imalat sanayi projeleri.
Yararlanıcılar: KOBİ’ler
Destek Miktarı: Proje Bütçesi: 7.000.000 TL. Asgari Destek: 100.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %20’si, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.
Proje Süresi: Azami proje uygulama süresi 9 aydır. Projelerin TRB1 bölgesinde uygulanması gerekmektedir.
Bilgi İçin: www.fka.org.tr
AHİLER KALKINMA AJANSI (Aksaray, Kırıkkale,Kırşehir, Nevşehir, Niğde)
KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: Kays Üzerinden: 8 Nisan 2016. Dosya Teslimi: 15 Nisan 2016
Amaç: TR71 Bölgesi’nde KOBİ’lerin üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması ile ürün çeşitliliğinin çoğaltılması destekleniyor.
Destek Miktarı: Program Bütçesi: 9.000.000 TL. Asgari Destek: 75.000 TL. Azami Destek: 400.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin en az %20’si, en fazla %50’si hibe olarak desteklenir.
Uygulama Süresi: Asgari 6 ay-azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları: KOBİ’ler, kar amacı güden kooperatif ve birlikler.
Bilgi İçin: www.ahika.gov.tr