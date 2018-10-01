Destek-Teşvik Programları

TÜBİTAK, BiGG Programı

Çağrı Kapanış Tarihi: 31.12.2018



1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

Amaç: Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katmadeğer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.



Aşamalı Destekler: Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik üç aşamadan oluşmaktadır.



Aşama 1: Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşama mentorluk, işbirliği ağları oluşturma, eğitim v.b. destekleri ile fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını kapsar. Tüm Türkiye’den ve her teknoloji alanından gelecek iş fikri başvuruları değerlendirilmektedir.



Başvurulacak Uygulayıcı Kuruluşlar:

- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.)

- Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

- Arçelik A.Ş.

- Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)

- Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)

- Atılım Üniversitesi

- BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)

- Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)

- Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)

- Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Gazi Ü.)

- Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi

- İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (Sabancı Ü. ve Okan Ü.)

- İstanbul Teknokent A.Ş. (İstanbul Ü.)

- İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)

- Koç Üniversitesi

- KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.)

- Marmara Teknokent A.Ş.

- ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.

- Özyeğin Üniversitesi

- Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)

- Süleyman Demirel Teknoloji Transfer

- Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Süleyman Demirel Ü.)

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)

- Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.

- Yaşar Üniversitesi

- Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. (Yıldız Teknik Ü.)



Aşama 2: Uygulamacı kuruluşlarca değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.

TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanır.



Aşama 3: Kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar.



Destek Kapsamı:

Hedefler: Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.



Beklenen Etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.



Maksimum Proje Bütçesi: 50.000.000 TL.



Destek Oranı: KOBİ yüzde 75, Büyük Ölçekli yüzde 60.



Desteklenen Giderler: Personel Gideri, Seyahat Gideri, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Malzeme ve Sarf Alımları, Genel Giderler.



Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/...programlari/icerik-1512-tekno...



TÜBİTAK 2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI ÇAĞRISI

CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenecektir. Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuru yapabilir. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 avro maaş ve 800 avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecektir.



KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Programın amacı ve gerekçesi, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katmadeğer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.



Destek Süresi:



Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 ay.



İşletme Giderleri Desteği Süresi: 1 yıldır.



Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz): 5.000.000 TL.



Program Kapsamı: İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;



- KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

- Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

- Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

- Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

- Patent belgesi ile koruma altına alınan,

- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.